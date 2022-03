Candy Candy: por qué la famosa caricatura japonesa estaría prohibida en la televisión

No está permitido transmitir Candy Candy en el mundo (Foto: TV Asahi/Toei Animation)

Candy Candy es una serie de animación japonesa inspirada en los mangas de la escritora Kyōko Mizuki y la ilustradora Yumiko Igarashi; que a su vez, se crearon a partir de la novela Ana la de tejas verdes (Anne of Green Gables) de Lucy Maud Montgomery.

La entrañable y tierna historia de la huérfana Candy junto a Terrence Terry Grandchester, Annie Britter, Archibald Archie Cornwell, sus hermanos y otros personajes se convirtió en una de las caricaturas favoritas de niñas y niños que crecieron viéndola entre las décadas de los ochenta y noventa.

Sin embargo, desde 1998 existe un grave conflicto entre las mentes creativas detrás de la serie, por lo que su transmisión en televisión está prohibida en todo el mundo , aún así, Candy Candy se ha visualizado en diversos países de Latinoamérica debido a un vacío legal.

Así son los mangas de esta historia (Foto: Facebook/@candycandymangacolor)

En México, la serie se transmitió de 1982 a 1998 en diversos periodos, primero en el entoncesg la distribuye actualmente, no se han lanzado nuevas adaptaciones o restauraciones en Blu-Ray, no hay relanzamientos, mercancía ni redes sociales oficiales de la serie y no existe autorización para transmitirla en televisión ni por parte de Kyōko Mizuki ni de Yumiko Igarashi.

La falta de representantes legales de ambas artistas japonesas en Latinoamérica permite que algunas televisoras puedan transmitir Candy Candy. En la historia de esta serie hay tres empresas que han tenido bajo su poder los derechos de distribución de la serie, por una parte Seriestv y Civitel comercializaron una versión en DVD y por otra, Anime Kingdom logró que se pudiera visualizar en Puerto Rico.

En México, la serie se transmitió de 1982 a 1998 en diversos periodos de tiempo, primero en el entonces Canal 13 y luego en Imevisión -ambos canales pasaron a formar parte de TV Azteca. Posteriormente, Grupo Imagen transmitió Candy Candy entre los años 2012 a 2019, inicialmente en Cadena Tres -que luego pasaría a ser Imagen Televisión-.

Es ilegal transmitir Candy Candy, pero un vacío legal permite que se pueda disfrutar en algunos países de Latinoamérica Foto: TV Asahi/Toei Animation

Cabe señalar que la piratería de contenidos audiovisuales es un delito que se persigue en la mayoría de los países del mundo, pero al no haber un medio oficial para disfrutar de la serie, muchas personas han rescatado los capítulos y los han subido a foros, plataformas de video e incluso se venden en DVD en negocios no oficiales de películas.

¿Cómo comenzó el conflicto entre la ilustradora y la escritora?

A la izquierda, Kyōko Mizuki, a la derecha Yumiko Igarashi (Fotos: Getty Images // Expositions Villepinte)

Candy Candy fue publicada en 1975 por Keiko Nagita bajo el seudónimo de Kyōko Mizuki, sin embargo, el diseño visual de los personajes estuvo a cargo de la dibujante y mangaka Yumiko Igarashi.

Igarashi comenzó a comercializar mercancía de Candy Candy sin la autorización de la escritoria Mizuki, su argumento hacia finales de los noventa fue que no necesitaba un concenso ni un acuerdo ya que era ella la creadora de los personajes.

Tras el descontento de la escritora, ambas comenzaron una batalla legal por los derechos de autor de Candy Candy, en el año 2002, la corte de japón falló en favor de la escritora y se estableció que es necesaria la autorización de ambas para comercializar la historia.

La ilustradora intentó comercializar con personajes similares en Taiwán bajo el nombre de Lady Lady (Foto: TV Asahi/Toei Animation)

Cabe señalar que mientras Mizuki puede distribuir la historia sin ilustraciones, Igashi no puede comercializar o lucrar con sus dibujos inspirados en la historia. En 2007, la mangaka intentó nuevamente vender mercancía en Taiwán bajo el nombre Lady Lady. Ya que los personajes eran idénticos a Candy, Anthony y Terry, la empresa Toei Animation tuvo que intervenir para detenerla.

SEGUIR LEYENDO: