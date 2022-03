Superholly se reunió con Yalitza Aparicio tras criticarla por su inglés: “Un mujerón”

Yalitza se reune con SuperHolly (Foto: IG @hollyradio)

La youtuber Superholly ha estado en el ojo público después de criticar en uno de sus videos la pronunciación en inglés de Yalitza Aparicio, sin embargo, en esta ocasión sorprendió que ambas se reunieron y harán una colaboración para limar asperezas.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Yalitza, donde las dos mujeres aparecieron muy sonrientes en una secuencia de videos y anunciaron que estaban trabajando en conjunto.

“¿Adivinen con quién estoy?”, comenzó a decir la protagonista de Roma, quien posteriormente enfocó a SuperHolly y continuó: “cómo es un momento histórico pues también los queremos incluir en esta plática que vamos a tener”.

Ante esta dinámica, Superholly propuso que la dinámica se enfocara a que los internautas enviaran alguna duda que tuvieran hacia las dos famosas y ellas responderían de acuerdo a sus respectivos puntos de vista. Además, desde algunas stories desde su cuenta personal, la influencer expresó que se había reunido con la actriz porque tenían varios temas que tocar.

Ambas realizarán una colaboración (Foto: IG @yalitzaapariciomtz)

“Les quiero compartir que en estos momentos estoy con la preciosa Yalitza, nos juntamos en un café padrísimo aquí en la Ciudad de México, vamos a grabar unos videos porque evidentemente tenemos mucho de que platicar y queríamos preguntarles a ustedes si tenían preguntas para nosotras dos”, escribió.

De igual manera, colocó una fotografía en donde tanto ella, como la activista están en un sillón abrazadas y sonrientes.

“Hoy tuve el placer de pasar un par de horas con Yalitza y comprobé que es realmente una magnífica persona: un gran ejemplo de buen humor, inteligencia emocional, carisma, y humildad. ¡Grabamos 2 vídeos juntas que creo que les van a encantar!(Espérenlos pronto, y deséenme suerte con la editada”, colocó como descripción de la imagen y desde su cuenta de twitter añadió: “Hoy conocí a un mujerón”.

A lo que Yalitza respondió: “Mutua Admiración, eres increíble @superholly”.

Los comentarios por parte de los internautas no tardaron en aparecer y alabaron el próximo trabajo en conjunto de las artistas.

“Dos mujeres con una inteligencia emocional, admirable”, “a callar bocas, somos más fuertes unidas que separadas” o “Wooooow... Que buena onda lo que hicieron, mujeres inteligentes, cambiado el mundo de la farándula. No se dejaron llevar por chismes y tonterías” fueron algunas de las menciones que recibieron.

Las dos influencers se vieron envueltas en polémica (FOTO: Instagram/@hollyradio/@yalitzaapariciomtz)

El conflicto inició cuando Superholly subió a su canal de Youtube un video llamado Analizando el inglés de Yalitza Aparicio, después de encontrar un artículo periodístico que había calificado el habla de la protagonista de Roma de manera “perfecta.

Durante su audiovisual, la youtuber utilizó el cortometraje Doughter of witches, que se estrenó en noviembre pasado para hablar sobre la actriz y consideró que la participación de la oriunda de Oaxaca fue suficiente para analizar su pronunciación a cabalidad. Por lo que buscó algunas otras entrevistas en donde Yalitza hablara inglés. Sin embargo, no pudo encontrarlas, a pesar de que ciertos videos se publicitaban de esta manera.

A raíz de esto, Yalitza reaccionó: “Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso. Y ya, hablar en inglés perfecto, no lo creo. Ahorita, la verdad es que no. Además, en este corto, la intención es una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos. Y cuando checamos qué pronunciación debía tener, qué tono, la directora remarcó que se tenía que notar que no era de allá”.

SEGUIR LEYENDO