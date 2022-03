Alfredo Adame insultó a Chumel Torres por constantes burlas: “Enano acomplejado”

El conductor recordó las constantes burlas del youtuber (Foto: Infobae México//Cuartoscuro)

Alfredo Adame se ha caracterizado en los últimos años ya no por su trabajo como conductor o actor, sino por las polémicas en las que se ha visto envuelto, desde peleas callejeras hasta una polémica campaña política para llegar a ser alcalde de Tlalpan, en Ciudad de México.

Sin importar las duras críticas por parte de las personas, Adame continúa con su actitud rebelde y sin pelos en la lengua, más contra sus detractores, a quienes no les ha mostrado el mínimo gramo de respeto debido a los constante ataques que ha recibido.

Por ello, aprovechó la entrevista que el youtuber Escorpión Dorado, en su programa Escorpión al volante, para arremeter contra sus haters y especialmente recordó a uno, a quien insultó de sobremanera por las burlas que ha emitido.

Se trata del influencer Chumel Torres, mismo que ya se había visto enfrascado en un pleito con Adame. En esta ocasión, y con el característico estilo del personaje creado por Alex Montiel, el conductor llamó “put*” al conductor de El Pulso de la República, quien, aseguró, habla mal de él.

“¿Sabes quién es el que habla mal de mí? el put* ese de Chumel Torres. Como buen enano, pinche enano acomplejado (...) Es put*, put* de mi*rda, y los otros dos güeyes que salen con él son put*s. Pinch* enanete acomplejado”, detalló Adame en medio de las risas del Escorpión Dorado.

Alfredo Adame no se guardó nada contra Chumel Torres (Foto: YouTube/PelucheEn ElEstuche)

Este fragmento del video fue rescatado por el creador de contenido oriundo de Chihuahua, quien le “reclamó” al también actor, aunque de una forma muy característica y sin caer en su mismo juego lleno de groserías.

“Oigame señor Adame!!! Cuales “otros dos putos que me acompañan”?!? Según yo somos tres, especifique!!!”, escribió Torres desde su cuenta de Twitter, para, posteriormente, generar una encuesta para conocer la identidad de los amigos a quienes hizo referencia en el video.

Los usuarios de esta red social no tardaron en responder a este pleito y aseguraron que todo fue una construcción del propio Adame para hacerse notar, ya que Chumel Torres estaba cobrando fama por sus constantes apariciones y menciones en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Eso no se vale lo hizo para quedar bien pues como @ChumelTorres ya sale en las mañaneras, hasta pronuncio bien su nombre porque, no quiso mencionar a los otros miles que hablan de el, igualito que el Presi”, se lee entre los comentarios.

El conductor del Pulso del a República respondió a los insultos del actor (Foto: Twitter)

Otro sector lo tomó con humor y aseguró que el influencer es la versión joven de Carlos Trejo, el cazafantasmas que estuvo a punto de pelear contra Adame por un pleito personal que han mantenido durante varios año.

“@_alfredoadame va a salir en la nueva película de Días del futuro pasado peleando a puras pinches patadas de bicicleta y sacadas de cacahuate contra @ChumelTorres del presente y Chumel Viejito”, redactaron.

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha hecho ninguna declaración posterior a los mensaje de Torres, por lo que se espera que en algún encuentro público otorgue más detalles sobre esta su nueva rivalidad, o tal vez todo quede en un breve pleito de declaraciones.

El enojo del conductor de televisión surgió luego de que el youtuber se burlara de su arranque de campaña política el año pasado, cuando aseguró que el candidato es grosero porque es “su única forma de pasarse de v**ga”.

Tampoco dejó pasar la pelea callejera contra una pareja en plena vía pública y emitió un sarcástico comentario: “Fact: Nada une más a México como que se agarren a vergazos a Alfredo Adame”, escribió.

