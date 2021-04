Así se burló Chumel Torres del polémico inicio de campaña de Alfredo Adame

Chumel Torres, se burló de Alfredo Adame y su arranque de campaña (Foto: Cuartoscuro)

El creador de contenido Chumel Torres se burló de Alfredo Adame y su arranque de campaña política, asegurando que el candidato es grosero porque es “su única forma de pasarse de v**ga”.

A través de varias publicaciones en Twitter, el youtuber se ha mofado del candidato a diputado federal del distrito 14 de Tlalpan por el partido de Redes Sociales Progresistas, quien el pasado 24 de abril inició su campaña en la carretera Picacho-Ajusco repartiendo volantes a conductores y peatones.

Afueras de un parque de diversiones, el actor se dedicó a repartir insultos a los ciudadanos que circulaban por la vía pública y que le dedicaban claxonazos; “tú también ching* tu ma**e”, le gritó a un automovilista, “eres un pend*jo, naco, fracasado y mediocre”, insultó a otro.

Por el arranque de campaña lleno de pleitos y mentadas del actor, Chumel Torres dijo que esa es la única forma en que el actor sabe hacerlo.

Sus burlas no se quedaron ahí (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

“Alfredo Adame es así de grosero porque es su única forma de pasarse de v**ga”, escribió en su red social.

Además, compartió una foto de un supuesto volante del candidato, donde se lee: “Precandidato a Diputado en el Distrito XIV Federal. Alfredo Adame. Vota por mí y chinga tu ma**e”. A lo que el conductor del Pulso de la República comentó “tiene mi voto”.

Sus burlas no se quedaron ahí, el pasado 26 de abril utilizó el video del actor donde le grita a un conductor “tú también ching* tu ma**e” y escribió: “lo que les diría la constitución si pudiera hablar”.

Tras las publicaciones, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; una usuaria compartió que pasando por la carretera Picacho-Ajusco, Alfredo Adame se acercó y le aventó su propaganda, “yo pasé por ahí y traía mi ventana del coche y me aventó su propaganda a pesar de que le dije que no la quería. Es un asco de persona y a muchas personas les mentonto la mamá”, comentó.

Tras las publicaciones, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Captura de pantalla)

Otro seguidor pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se le retire la candidatura por su mal comportamiento que va contra la “dignidad y las buenas prácticas”.

“Ojalá el @INEMexico le retire la candidatura a él y a todas las bestias que se postulan y su comportamiento va contra la dignidad y buenas prácticas”, escribió.

El conductor Roberto Flores también participó en las burlas al candidato, en su red social dijo que “iba a votar por Alfredo Adame, pero me dijo que chingara a mi madre en un semáforo”. Callo de Hacha comparó al actor con los tuits de Ricardo Salinas, “Alfredo Adame es como si los tuits de Ricardo Salinas fueran una persona”, declaró.

El arranque de campaña de Adame

El pasado 24 de abril el candidato a diputado federal en Tlalpan por Redes Sociales Progresistas, Afredo Adame, inició su campaña en la carretera Picacho-Ajusco, frente al parque de diversiones Six Flags México. En un video compartido por Milenio, se ve al actor gritando e insultando a los conductores que circulaban por la vía.

A pesar de los insultos y mentadas a los automovilistas, el actor aseguró que la gente lo sigue porque ha demostrado “ser un hombre decente” (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de los insultos y mentadas a los automovilistas, el actor aseguró que la gente lo sigue porque ha demostrado “ser un hombre decente”.

“Voy bien, la gente está conmigo afortunadamente, porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente y trabajador, con valores, con principios y con escrúpulos”, expresó.

Además, desmintió el audio que circuló en redes, donde el actor aseguraba que se quedaría con 25 de los 40 millones destinados a su campaña.

“El audio ya está desvirtuado, está desmentido, es un audio editado con 7 puntos de edición y que no dice nada al final de cuentas, no dice que me robe 40 millones”, declaró.

Los principales ejes de campaña del actor son la seguridad, la salud, educación, obra pública y la juventud; sin embargo, no dio propuestas de cómo llevará a cabo las acciones una vez gané las elecciones.

SEGUIR LEYENDO: