Alfredo Adame: qué piensa su hijo de la polémica pelea callejera del actor

Diego, el hijo mayor del histrión, compartió cómo se enteró de la existencia del comentado video (Foto: Captura de pantalla)

A mediados de marzo Alfredo Adame causó revuelo al ser captado en una pelea callejera donde se enfrentó a forcejeos contra una familia, hecho que le valió burlas y la creación de memes. En la grabación, se le puede ver al actor que termina en el suelo soltando sus famosas ‘patadas de bicicleta’ de forma errónea, pues nunca se le pudo ver derriba a su contrincante.

Dicha situación ha sido una pena para el también conductor de televisión, quien recibió ataques y las críticas de múltiples usuarios de redes sociales por ponerse ‘al tú por tú’ contra una mujer, además de haber decepcionado a algún sector del público por no hacer gala de las aptitudes en artes marciales que el famoso asegura poseer.

A poco más de un mes de ese suceso que se volvió viral, ha sido el hijo mayor del actor, Diego Adame, quien fue interceptado por la prensa en la alfombra roja del musical Myst, en su edición de espectáculo basado en las canciones de Disney, para conocer su opinión al respecto.

Diego Adame aseguró que no vio el famoso video de su papá sino hasta un amigo se lo mostró (Foto: Captura de pantalla)

El hijo del histrión narró ante los reporteros cómo se enteró del video que en pocas horas se hizo altamente popular, y del que incluso salieron ediciones y hasta una cumbia:

“Yo me enteré mucho después, la verdad porque un amigo me escribió y me dijo, ‘oye, ¿qué pasó?’ Y yo no había visto, me empezaron a llegar TikToks, me empezaron a aparecer los videos y pues mira, él es un adulto, él sabe qué hace, cómo lleva su vida y nadie es nadie para juzgarlo”, aseguró el hijo mayor de la también actriz Mary Paz Banquells, quien acudió con él al evento.

El joven de 27 años tiene cuatro sin ver su polémico padre por desavenencias familiares. Recordemos que no hace mucho, el propio Alfredo comentó ante la prensa que no desea reconciliarse con los que dijo ‘no son sus hijos’.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre”, expresó el histrión ante los medios en la tercera semana de enero de 2022.

El joven no piensa reconciliarse con su polémico padre, por el momento se enfoca en sus actividades profesionales (Foto: Captura de pantalla)

Al respecto, Diego Adame comprendió la situación y aseguró que el día de la pelea viral en la que se enfrentó su papá, probablemente él había tenido un mal día.

“Él es capaz de decidir, él es una persona normal como cualquiera, que tiene problemas, días de molestia, entonces a lo mejor lo agarraron en un mal momento y pues pasó”, añadió Diego.

Ante la pregunta de la prensa, que insistió en conocer si Diego Adame buscará reconciliarse con su papá o propiciar un acercamiento, el joven destacó que se encuentra enfocado en continuar su vida adelante, además de seguir construyendo su futuro profesional en un país, dijo, con pocas oportunidades para los jóvenes.

Mary Paz Banquells es la madre de los tres hijos de Alfredo Adame (Foto: Archivo)

“Yo no me cierro, dicen que el futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar, no te puedo decir en unos años qué pueda pasar porque todos creo que tenemos derecho a cambiar y todos tenemos derecho a reconocer lo que hemos hecho, sin embargo, en este momento no. La verdad es que yo estoy muy feliz, estoy contento con mi vida, estoy luchando la verdad para salir adelante en un país donde los jóvenes la tenemos difícil para salir adelante”, expresó.

Fue en 2018 cuando el propio Diego contó a la revista TVNotas la razón por la que se había alejado de su padre:

“Yo por decisión personal corté toda relación con él, soy un hombre que cargo mi propia espalda, para eso estudié, para eso me esforcé en mis estudios y estoy buscando la manera de salir adelante, maduramente lo analicé, lo medité y decidí que era lo mejor para mí”, contó entonces.

