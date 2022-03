El discurso de Brian Cox en apoyo al presidente de Ucrania en los premios SAG

Al subir al escenario para aceptar el premio al mejor elenco en una serie dramática, Brian Cox elogió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky

"Succession" ganó anoche el premio SAG al mejor elenco dramático y el actor Brian Cox aprovechó esos minutos en el escenario para pronunciar un discurso en señal de apoyo a Ucrania, destacando especialmente el rol del presidente de ese país, Volodimir Zelenski.

Cox aceptó apropiadamente el premio con una palabrota impresa en su mascarilla y otra que pronunció mientras luchaba por quitársela. Pero el veterano actor escocés se puso serio cuando habló de la invasión rusa de Ucrania. En unas de las pocas de declaraciones de contenido político de la noche, resaltó que el Gobierno de Putin quiere acallar a los artistas que son críticos de la guerra.

“Creo que la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está pasando, y particularmente los artistas, deberíamos unirnos, celebrarlos y esperar que puedan hacer un cambio, como yo creo que pueden”, dijo Cox sobre el escenario.

“Una cosa sobre la que quisiera hablar, que pienso que es importante para mí y también espero que lo sea para ustedes como intérpretes, escritores y directores, es lo que está sucediendo en Ucrania. Es algo realmente, realmente terrible. Y es particularmente terrible en términos sobre cómo afecta a las personas involucradas en nuestra profesión”, expresó Cox, quien interpreta a Logan Roy, el patriarca malhablado en la serie de HBO.

Brian Cox y un discurso en apoyo al presidente de Ucrania

“El presidente de Ucrania era comediante. Era un maravilloso intérprete. Y debemos respetar eso. Y que haya llegado a la presidencia es algo maravilloso. Pero lo que realmente me angustia es lo que está sucediendo en Rusia, con mis compañeros actores, actrices, escritores y críticos. Se les dice, bajo amenaza de alta traición, que no pueden opinar sobre lo que sucede en Ucrania. Y pienso que eso es terrible. Pienso que debemos unirnos por todos ellos, por la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está sucediendo, y particularmente por los artistas. Creo que debemos juntarnos, celebrarlos, y confiar en que se puede impulsar un cambio. Porque confío en que es así”, agregó el actor mientras la audiencia lo aplaudía de pie.

Ganadores y presentadores en el Sindicato de Actores de Pantalla (SAG) utilizaron la gala para reconocer el conflicto en curso en Ucrania. Varias personalidades de Hollywood llevaron pines con los colores de la bandera ucraniana, para mostrar su apoyo simbólico a ese país.

Durante la velada, estrellas como Lady Gaga, Michael Douglas y Jean Smart también mostraron su apoyo al pueblo de Ucrania.

Otro de los ganadores de la noche, que le mandó un mensaje al presidente Zelenski, fue Michael Keaton, quien ganó el premio al mejor actor en una serie limitada por "Dopesick", quien aseguró: "Tenemos un compañero en él, que merece mucho crédito por dar pelea".

Por otra parte, muchos de los asistentes a la ceremonia llevaron pines con los colores de la bandera ucraniana, para mostrar su apoyo simbólico a ese país.

Michael Douglas en los premios SAG (Reuters)

En tanto, Michael Keaton, quien ganó el premio al mejor actor en una serie limitada por “Dopesick”, también elogió al “compañero actor en Zelensky que merece algo de crédito esta noche por dar la pelea”.

Keaton se echó a llorar al dedicar el premio a su sobrino Michael, uno del más de medio millón de estadounidenses que murieron por sobredosis en la crisis de opioides, que es el tema de “Dopesick”.

Jessica Chastain, quien ganó el premio a la mejor actriz femenina en un papel principal por la película “The Eyes Of Tammy Faye”, dijo: “Mi corazón está con nuestra familia internacional en todo el mundo en este momento que está luchando por su seguridad y su libertad”.

La presidenta nacional del SAG, Fran Drescher, también extendió sus oraciones al pueblo de Ucrania en su discurso durante la ceremonia. “Primero, me gustaría extender mis oraciones al pueblo de Ucrania”, dijo Drescher, de 64 años, más conocida por su comedia televisiva “The Nanny”, a la audiencia cuando llegó al escenario a mitad de la gala.

