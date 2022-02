Ofelia Cano contó la ocasión que uno de sus ex la agredió físicamente y le rompió un brazo

Ofelia Cano (Foto: Captura de pantalla/El minuto que cambió mi destino)

La actriz Ofelia Cano, quien ha tenido participado en grandes proyectos de la televisión mexicana como: Rubí, Carita de ángel o Bodas de odio, decidió hablar de su vida privada y contó un traumático momento que vivió hace años con una ex pareja.

Fue en el programa El minuto que cambió mi destino, donde la Pobre señorita Limantour, recordó la vez que paró en el hospital debido a las lesiones que el hombre infringió en ella.

“Efectivamente, en una fiesta de Alejandro Ávila, yo estaba sentada en un banquito, él venía (...) yo estaba platicando no sé con quién y creo, así me lo dijeron, que esta persona cuando llegó dijo: ‘¿ya viste? Está de coqueta Ofelia”, contó la actriz.

Después de ese momento, Antonio, quien era la ex pareja que la violentó, la tomó del brazo, la jaló para después levantarla y la azotó con la pared.

“Caí desmayada, de ahí me llevaron al hospital, me rompí el labio, me rompió el brazo y el chichón en la cabeza”, dijo Ofelia.

Ofelia Cano (Foto: IG @cano.ofelia)

Asimismo, remarcó que todos los presentes lo corrieron del sitio al ver lo que acababa de suceder y añadió que el sujeto no midió su fuerza y como ella estaba en un banquito no logró reaccionar a tiempo.

Pero esta no es la primera vez que la artista cuenta esta historia, ya que en 2012, durante una entrevista con TVyNotas narró la traumática experiencia y confesó que fue hasta ese momento que decidió contarlo, porque se percató de la importancia que tiene denunciar este tipo de hechos.

“Conforme han pasado los años, me entero constantemente de casos horribles de violencia contra las mujeres, tengo amigas artistas, activistas, legisladoras, empresarias… y me doy cuenta que aún las mujeres de poder sufren de violencia. Si nosotras, las mujeres del medio artístico, damos ejemplo de dignidad, de valor, de alegría por la vida, de respeto, contribuiremos mucho a mejorar la vida de las demás”, dijo en aquel entonces.

Ofelia Cano (Foto: IG @cano.ofelia)

¿Quién es Ofelia Cano?

Ofelia Cano, originaria de Sinaloa, nació en un pueblo llamado San Ignacio. Su papá era transportista y su mamá se dedicaba a las labores del hogar.

Durante la plática con Gustavo Adolfo Infante, Ofelia contó que es la octava de diez hermanos y señaló que después de concluir la secundaria se fue a Mazatlán para estudiar maestra de educación preescolar.

Trabajó y vivió un ejido durante un tiempo, pero a los 16 años llegó a un concurso de belleza llamado “Miss Mazatlán Internacional”. Posteriormente conoció al papá de sus hijos José Octavio Cano, quien era ejecutivo de Televisa.

Tras casarse con él, se mudaron al Distrito Federal y se hizo amiga de Ernesto Alonso, quien vio una chispa especial para la actuación y así comenzó su camino en las telenovelas con el melodrama Al final del arcoíris.

Así, estudió en la escuela de Televisa y empezó con papel de extras, hasta que fue escalando y se convirtió en una de las actrices más reconocidas del país.

“Yo siempre quise ganarme mi lugar, siempre me gustó ganarme las posiciones”, sentenció cuando Gustavo Adolfo Infante la cuestionó respecto a si comenzó a ser engreída por el puesto que tenía su pareja en aquel entonces.

