El show que reencontró a Lady Gaga con Tony Bennett ya está disponible para ver en Paramount Plus

La producción musical que ya está disponible en Paramount+ sirvió como despedida de la leyenda de la música, Tony Bennet, en un increíble y emotivo show. Fue grabado con público y en vivo en el legendario Radio City Music Hall de Nueva York y además conmemoró el cumpleaños 95 de cantante.

El título original es One Last Time: Una noche con Tony Bennett y Lady Gaga donde el multi-premiado con el Grammy Tony Bennett y la súper estrella pop mundial Lady Gaga presentaron actuaciones en solitario y dúos. Según el comunicado oficial, “Gaga cubrió cuatro piezas de jazz (Luck Be a Lady, Orange Colored Sky, Let’s Do It y New York, New York) antes del set en solitario de Bennett que incluye Watch What Happens, Steppin’ Out, Fly Me to the Moon y I Left My Heart in San Francisco. La noche cerró con tres dúos en los que Bennett y Gaga cantan Lady is a Tramp, Love for Sale y Anything Goes.

El material de base sucedió en agosto del año pasado luego de que Bennett y su equipo decidieron cancelar la gira de despedida. Los dos conciertos que protagonizó en el emblemático Radio City Music Hall de Nueva York junto a Lady Gaga fueron sus últimos recitales ya que por orden de los médicos, debía suspender su actividad porque en el 2016 fue diagnosticado de Alzhéimer.

“No habrá más conciertos. Ha sido una decisión difícil porque es un cantante capaz. Pero es orden de los médicos y su salud es más importante”, anticipo a la revista Variety su hijo Danny Bennett, que también trabaja como su representante actualmente. Toda su familia acompañó la decisión para ganar calidad de vida para el cantante.

Además de este show, para los que quieran extender la experiencia Gaga - Bennett el pasado 1 de octubre salió un nuevo disco de jazz titulado “Love for Sale” y cuyo primer sencillo, “I Get a Kick Out of You”, se publicó 3 de agosto del 2021 en coincidencia con el 95 cumpleaños de Bennett.

One Last Time: Una noche con Tony Bennett y Lady Gaga disponible en Paramount+ Latinoamérica a partir del 21 de enero.

SEGUIR LEYENDO: