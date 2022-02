Alfredo Adame dijo estar dispuesto a tatuarse en honor a su nueva pareja

Alfredo Adame habló acerca de su relación con Magaly Chávez

Alfredo Adame no oculta su interés por Magaly Chávez, la mujer 27 años menor que él con la que está saliendo, aunque todavía no le ponen una etiqueta a su relación. El actor reveló que no sólo espera que el romance se formalice, sino que estaría dispuesto a hacerse un tatuaje en nombre de la modelo.

El pasado 16 de febrero se expusieron las primeras fotografías de Alfredo Adame besando a Magaly Chávez, una ex participante del reality de citas Enamorándonos. Tanto el actor como ella confirmaron que son amigos y tienen citas, pero todavía no son novios.

Fue por ello que en Venga la Alegría el presentador confesó que espera pronto formalizar su romance. “Mira, estoy viendo un colibrí allá afuera. Que se me haga el noviazgo, que se me haga el noviazgo”, dijo Adame cruzando los dedos, pidiendo un deseo por haber visto a un pájaro volando durante la entrevista. “Cuando veas un colibrí, pides un deseo. Tienes que poner ‘changuitos’ y pedir un deseo”, comentó.

La primera vez que Adame y Magaly fueron captados en una cita, fue el pasado 14 de febrero, donde disfrutaban de una romántica tarde (Foto: Captura de pantalla)

Agregó que sí estaría dispuesto a tatuarse en honor a Magaly si es que llegan a ser novios, aunque no sería un diseño muy grande, pues no quiere tener problemas para quitárselo si es que la relación falla.

Comentó que le gustaría dibujarse un pequeño corazón en el pecho, acompañado de una letra “M”. Sin embargo, ve este pensamiento como algo que podría no ocurrir, pues piensa en las consecuencias que han tenido que afrontar Lupillo Rivera y Christian Nodal por tatuarse a Belinda. “Nodal va a tener que echarse thinner, aguarrás y quién sabe cuántas cosas”, dijo entre risas.

Según mencionó, pese a ser 27 años mayor que Chávez, su vida íntima es buena ya que ha encontrado apoyo para su desempeño sexual en un suplemento alimenticio proveniente de la damiana de california, pues aseguró que ésta es un “potenciador sexual”.

“Te pone como campeón, sales como torero, en hombros. No necesito la pastillita azul. La bombita te la insertan, te la insertan dentro... No, si yo no lo necesito”, dijo. Cabe recordar que no es recomendado ingerir medicamentos o suplementos alimenticios sin la supervisión de un médico.

Magaly, además de haber participado en "Enamorándonos", incursionó en la actuación y conducción (Foto: Instagram/@magaly_chavezoficial)

También negó que la examorosa tuviera parecido con la novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González, a quien también han llamado Kim Kardashian mexicana, por ser empresaria, influencer y tener un cuerpo parecido a la socialité estadounidense.

Durante un encuentro con la prensa, el actor reveló que él y Magaly se conocen desde hace dos años, desde entonces han tenido citas repentinas, pero su relación no ha avanzado al noviazgo oficial.

Somos amigos desde hace dos años y hemos estado platicando. A veces salimos de repente pero no salimos como novios ni nada, todavía no lo somos. Nos damos unos besitos nada más”. En estas declaraciones agregó que “ella me está chupando la juventud, me va a matar de un desveló pero yo encantado. Yo estoy como de 25 ¿a poco no me han visto?”.

Adame compartió que Chávez es una mujer a la que considera atractiva, inteligente y agradable, además, ha sido muy ligera en cuanto a su relación. Por su parte, la examorosa dijo en entrevista con TV Notas, que a ella la tienen sin cuidado los comentarios que se hacen respecto al actor y las polémicas en las que está envuelto, pues ha sido caballeroso con ella.

