De Angélica María a Merle Uribe: las mujeres con las que se le relacionó sentimentalmente a Vicente Fernández

A Vicente Fernández se le relacionó sentimentalmente con un gran número de mujeres (Fotos: Instagram @angelicamariaoriginal / @_vicentefdez / @merle_uribe)

A pesar de haber tenido un matrimonio de más de 50 años con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Cuquita”, Vicente Fernandez es recordado por diversos momentos de polémica en los que se difundieron supuestos amoríos con distintas mujeres.

El “Charro de Huentintán” es una de las figuras más representativas de la cultura popular mexicana, y durante su vida, se le relacionó sentimentalmente con algunas celebridades. Uno de los rumores más recordado fue con Angélica María, actriz con la que coincidió en la cinta Entre monjas anda el diablo, además de realizar diversos duetos musicales.

A pesar de las supuestas relaciones extramaritales, Vicente Fernández siempre sostuvo que el único amor de su vida era su esposa "Cuquita" (Foto: Instagram/@vicentefdez)

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de la “Novia de México”, este vínculo amoroso nunca sucedió, pues aseguró que lo que la unía con “Chente” era una bonita amistad.

Aunado a esto, señaló que el tema le parecía muy delicado debido a que, además de la amistad con el cantante, también era cercana a su esposa: “Además soy muy amiga de su mujer. Cuca, la adoro. Adoro a la familia”, comentó.

Otra de las situaciones que causó revuelo fue cuando hace algunos años, Paty Navidad visitó el rancho del cantante, en esta ocasión, circuló un video en el que se besaban de “piquito”, sin embargo, fue la artista quien mencionó que el momento fue una muestra del cariño y respeto que le tenía a Vicente Fernández.

Durante la década de los setentas, el ícono más grande de la música mexicana supuestamente sostuvo una relación con Merle Uribe, misma que también ha sido relacionada sentimentalmente con Diego Armando Maradona.

Sobre su amorío, Uribe llegó a comentar que siempre tuvo claro que Fernández no terminaría su matrimonio bajo ninguna circunstancia. Además, reveló que durante el tiempo que acompañó al cantante en sus giras, notó que llegaba a ser “codo” con ella , además de que nunca fue detallista.

“Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó claro. [...] Cuando ‘destapamos’ nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!”, comentó Uribe hace algunos años.

El Charro de Huentitán estuvo en el ojo del huracán en distintas ocasiones a lo largo de su trayectoria debido a sus supuestos amoríos (Foto: Colprensa)

Sin embargo, posiblemente la polémica más grande que vivió el intérprete de Acá entre nos debido a sus supuestas relaciones extramaritales fue resultado de su “romance” con Patricia Rivera, una de las figuras más conocidas del cine mexicano en los años 80 que compartió la pantalla con el Charro de Huentitán en la película Arracadas. La historia entre ambos fue importante debido a que supuestamente el cantante era padre de Rodrigo Fernández, situación que años después fue desmentida.

La historia entre Rodrigo y Vicente Fernández causó revuelo, pues trascendieron algunos reportes que indicaban que el primero “estafó” al segundo y lo demandó por 5 millones de dólares, a lo que el máximo exponente de la música regional mexicana respondió ofreciéndole 4 millones de dólares después de enterarse de que no era su hijo.

La dinastía Fernández es una de las más reconocidas en la música latinoamericana (Reuters/Steve Marcus).

Así pues, una de las incógnitas más importantes de la vida de Vicente Fernandez fue determinar el número real de hijas y hijos que tuvo; oficialmente, dentro de su matrimonio con “Cuquita”, Chente tuvo 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, además de adoptar a su sobrina Alejandra. Sin embargo, además del caso de Rodrigo Fernández, también se ha reportado sobre la existencia de Ana Cecilia Aréchiga, quien había sido producto de una relación del cantante anterior a su fama.

No obstante, de acuerdo con Ana Cecilia, don Vicente no la reconoció como su hija, situación ante la que ella esperaba que éeste recapacitara para dejarle convivir con su familia. Cabe señalar que no existen reportes concretos sobre si esto sucedió.

