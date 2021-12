Vicente Fernández, Luis Miguel y Maradona, los tres polémicos encuentros de Merle Uribe

WireImage/ IG@merle_uribe/ Foto arte: Infobae México/ archivo

Tras el reciente fallecimiento de Vicente Fernández, salieron a relucir algunos supuestos amoríos que habría tenido el reconocido intérprete del regional mexicano con algunas figuras femeninas del medio. Una de ellas habría sido Merle Uribe, no obstante, ese romance no ha sido el único que ha llamado la atención respecto a la vida privada de la bailarina, pues también habría protagonizado algunos encuentros con Maradona y Luis Miguel.

El “Charro de Huentitán” y Merle Uribe se conocieron en la década de los 70 cuando ambos formaron parte del elenco de Picardía mexicana 2, la secuela de la conocida cinta del cine nacional. Tras la sensible partida del cantante, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con las que recordó sus años mozos junto al tapatío y colocó algunas frases.

De acuerdo con la propia actriz de El Mofles en Acapulco, su romance duró aproximadamente siete años y durante todo ese tiempo tenía en claro que Vicente Fernández no dejaría por ninguna razón a su esposa, Doña Cuquita Abarca. Además, confesó que cuando ella decidió casarse, el cantante habría sufrido mucho por el cariño que se tenían.

Merle Uribe reveló su romance con Vicente Fernández en 2008, casi 30 años después de que ocurrió Foto: Archivo

“Yo duré con Vicente como siete años, interrumpidos, pero de fijo tres… Tres años anduvimos juntos, después terminamos, él anduvo con Patricia Rivera y cuando terminaba con ella, porque se llevaban muy mal, después volvimos. Éramos Merle-Paty… Nos veíamos en una casa que él tenía en avenida Churubusco”, dijo en el programa De Primera Mano.

Cuando Merle reveló la relación que habría tenido con el “Charro de Huentitán”, recibió una ola de críticas, las cuales reaparecieron después del deceso del cantante. La actriz aseguró que no desistirá de sus declaraciones porque en su momento el propio intérprete de Acá entre nos confirmó su romance ante los medios. Además, recalcó que durante ese noviazgo ambos se eran fieles: ‘’Pues sí porque también él era mi exclusivo, éramos exclusivos, sí se ponía celoso’'.

La actriz tuvo otro romance con uno de los futbolistas más famosos en todo el mundo, nada más ni nada menos que con Diego Armando Maradona. El deportista argentino perdió la vida el 25 de octubre del 2020 en su país natal, por lo que la bailarina concedió una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, donde confesó que su tórrida relación ocurrió durante la Copa Mundial en México 1968.

Foto: Cuartoscuro - Merle Uribe / IG.

De acuerdo con la vedette, el argentino se puso en contacto con ella después de que vio algunos anuncios de los espectáculos que ofrecía por aquellos años. Al ver su belleza, el astro del fútbol consiguió su número telefónico con el fin de conocerla en persona y el encuentro se concretó gracias a una persona allegada a ella.

“Una amiga nos conectó mediante un primo... Se dio el encuentro planeado, estábamos en la disco... y él quería estar conmigo, se tomó una copita para armarse de valor y bailamos tantito”, comentó.

“Sí hubo uno o dos más (encuentros), porque el mundial no dura tanto. Fue de México 86 y ahí se acabó [...] vamos a hacer cuentas, Maradona estaba en su mejor época. Nunca lo vi drogarse, nunca lo vi borracho y estaba bien, y además era muy bueno en el sexo”, añadió.

(Photo by Lalo Yasky/WireImage)

El la fugaz relación entre Uribe y Maradona terminó tras un par de encuentros privados. Por otro lado, a mediados de este años, Merle compartió, con la audiencia de De Primera Mano, que Luis Miguel le robó un beso cuando ella se encontraba en un camerino. La actriz explicó que ella también participó gustosa en aquel momento porque era fan de las canciones del “Sol”.

“No fue tan robado porque yo también correspondí, eh. Me dijo que le gustaba mucho, que me admiraba mucho que me veía en la tele y que le gustaba mucho. Me agarró por la cintura y me dio un beso muy rico”, confesó Uribe.

