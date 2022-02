Jessica Segura dio a conocer cuánto ganaba en “Una familia de diez”

Jessica Segura recordó las muy malas experiencias que tuvo en televisión años atrás (Foto: Instagram/@segura_jessica)

Jessica Segura habló sobre las malas experiencias laborales que ha tenido en las producciones más famosas en las que ha participado, como Se Vale y Una familia de diez, programas de los que se llevó malas experiencias.

Faisy subió a su canal de YouTube una nueva plática con una de sus compañeras de Me caigo de risa, Jessica Segura, con quien habló sobre su carrera como actriz. Fue por ello que mencionó las veces en que, debido a que no sabe negociar, según dijo, ha obtenido muy malas pagas.

Jessica recordó que en Una familia de diez, serie en la cual estuvo por dos temporadas, su salario era muy bajo pese a que su personaje, Tecla Sánchez, era uno de los protagonistas.

“Nos voy a echar de cabeza, pero yo en Una familia de diez, yo cobraba 5 mil pesos (por capítulo)”, destapó la actriz. Faisy reaccionó con mucha sorpresa a esta revelación, pues no podía creer la cifra. Y es que según mencionó Segura, “nunca he sido buena negociando”, motivo por el que no exigió que su paga fuera más.

Jessica confesó que su paga como actriz antes era muy baja (Foto: Las Estrellas)

La actriz reveló que eso no fue lo único y la paga más baja que ha recibido, pues cuando Una familia de diez llegó al teatro, su salario fue todavía menor pese a que debía estar en dos funciones al día. Según dijo: “15 años después, cuando empezamos a hacer el teatro, me ofrecieron 2 mil 500 pesos por día, o sea…. Por dar dos funciones”.

Otra de las malas experiencias que sufrió Jessica en la industria del entretenimiento fue cuando se sumó al elenco de Teresa, una de las telenovelas más exitosas de Televisa. La histrionisa recordó que por tres meses estuvo haciendo casting para quedarse con el personaje de Rosita; sin embargo, participó en menos episodios del melodrama de los que pensó, pues el libreto tuvo cambios y al final ella sólo actuó en 13 capítulos de la historia.

Poco después de que sucedió esto, Segura tuvo uno de los peores accidentes, el cual marcó tanto su carrera como su vida personal.

Jessica era parte de Se Vale, donde según dijo, disfrutaba de ser parte de los retos que los conductores tenían que afrontar. No obstante, un día ella participó en una competencia donde tenían que pasar por una catapulta, la cual la llevó al hospital por haberse roto la nariz.

La actriz sufrió de múltiples lesiones en todo el cuerpo debido a su abrupta caída (Foto: captura de pantalla)

Y es que por la complexión de la actriz, sus compañeros pensaron que sería divertido ver cómo ellos, al situarse al otro lado de la catapulta, la harían volar. Cumplieron con su cometido a cambio de muchas severas lesiones que sufrió la intérprete de Tecla.

“Hay un antes y un después de ese accidente (...) Primero caí con la cara, entonces me rompí la nariz en cinco partes. Luego, como hizo así mi cabeza (se fue para atrás), me esguincé de segundo grado, y luego tuve escoliosis en la espalda porque se tensó todo hacia la derecha, y luego me lastimé las dos rodillas (...) y me fracturé la muñeca en dos”

Todas estas lesiones le provocaron dos años de severos problemas al moverse y se vio obligada a hacer grandes esfuerzos para el papel de Rosita en Teresa, pues el personaje era de una gimnasta.

Jessica recordó que el productor, José Alberto El Güero Castro, le dijo que si hubiera sido por él, la habría sacado de la telenovela, pues estaba arruinando su proyecto. Así que Segura se medicaba contra el dolor y realizaba las escenas de gimnasta necesarias para cumplir con su papel pese a sus fracturas.

SEGUIR LEYENDO: