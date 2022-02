Por qué se dijo que Talina Fernández murió y qué pasó en realidad

Talina Fernández se presentó en Sale el Sol para enviar sus condolencias a la maestra de natación, su homónima Video: Twitter/@saleelsoltv

En la noche del 16 de febrero, comenzó a circular la información sobre el fallecimiento de una mujer veracruzana, la joven de nombre Talina Fernández circulaba en la carretera de Veracruz-Cardel y murió luego de impactarse contra un tráiler en forma accidental.

La también influencer promovía el deporte en sus redes sociales y de acuerdo con su perfil de Facebook, era una entrenadora de natación muy querida por sus seguidores.

La coincidencia de nombre con la conductora Talina Fernández provocó la angustia de muchas personas, pues creyeron que se trataba de la actriz, incluso algunos medios comenzaron a difundir que La dama del buen decir había fallecido.

Ella es la veracruzana Talina Fernández, la entrenadora de natación falleció el pasado 16 de febrero (Foto: facebook.com/talina.f.resendiz)

Ante la confusión, la productora acudió al programa Sale el sol para desmentir su supuesta muerte, programa en el que también envió sus condolencias a los familiares y seres queridos de su homónima.

“Quiero aprovechar para mandar mi más sentido pésame a la familia de esta chica que es homónima mía, lo lamento profundamente, que Dios les de la fuerza para soportar este dolor tan grande y no fui yo, era mi homónima que tenía mi mismo nombre y apellido y pues no fui yo”, mencionó la conductora Talina Fernández.

En el segmento, los conductores le preguntaron si sus familiares también se habían confundido y la habían intentado contactar, a lo que Talina respondió “No, nadie me ha escrito”.

Talina Fernández es homónima de la joven que falleció (Captura de Pantalla @Talina Fernandez en Youtube )

El presentador Gustavo Adolfo Infante compartió que él había estado con Talina durante la noche del miércoles 16 de febrero. “Yo estuve con Talina y con su hijo Pato Levy hasta las 8:30 de la noche”.

Ya que el conductor partió del lugar hacia las 20:35, no se enteró del accidente sufrido por la homónima de Talina. Gustavo Adolfo Infante acudió al concierto de Emanuel y Mijares. “Si lo hubiera sabido, lo habría desmentido inmediatamente porque había estado ahí con ella”, mencionó el presentador.

Algunos programas conducidos por Talina fueron La cosquilla (1970), Mujeres, mujeres y algo más (1970), En punto (1972) y Punto final (1972). Su visita al matutino de Imagen Televisión confirmó que está viva y quien verdaderamente falleció fue una homónima.

La conductora Talina Fernández se presentó en Sale el Sol para hablar sobre la confusión (Foto: captura de pantalla Twitter/@saleelsoltv)

De acuerdo con una conductora de Sale el sol, la confusión ocurrió porque en un inicio, la información difundida en redes sociales fue que había fallecido una mujer de nombre Talina Fernández, así que pasaron horas antes de que se confirmara la identidad de la influencer. Cabe señalar que el matutino tardó en contactar a su colega, lo que aumentó la preocupación.

A finales de enero de este mismo año, la presentadora, periodista y productora reveló que pasó por una muy difícil situación económica hace más de un año, la cual la orilló a vender todas sus joyas.

Actualmente Talina no tiene alhajas para colocarse, pero se considera muy feliz al tener un nuevo trabajo y sentirse tranquila en cuanto a sus emociones.

Talina tuvo que vender sus joyas en una crisis económica (Foto: @talinafernandezoficial 7 Instagram)

A mediados de 2020 se dio a conocer que Talina Fernández daba fin a su programa de radio y, pocos meses después, comenzó el rumor de que estaba atravesando una muy dura crisis económica, la cual habría llegado junto con la pandemia de coronavirus.

“Sí, llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas. Salí de Televisa, no me dieron, ¿cómo se llama eso cuando te pagan la salida? Pues aquí no me tocó. Entonces, he pasado momentos muy difíciles. No tener dinero y necesitar trabajo no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirlo buscando y ya llegará”, confesó en De Primera Mano.

