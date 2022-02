Lyn May estaría dispuesta a abrir su Only Fans

Lyn May reveló que sí estaría dispuesta a abrir su Only Fans Video: Twitter/@deprimeramano

La ex vedette Lyn May reveló que sí estaría dispuesta a abrir su cuenta de Only Fans, una plataforma de contenido exclusivo donde las personas suelen publicar fotos sensuales o incluso eróticas.

Esta conversación tuvo lugar en el programa De primera mano, en el que los conductores le mencionaron a la bailarina las características de esta plataforma y le preguntaron si se atrevería a cobrar por su propio contenido en la misma.

Sin pensarlo demasiado, la también modelo de 69 años respondió “Claro, ¿Por qué no?”; así que los presentadores del matutino le pidieron que especificara el tipo de fotografías que publicaría. Ante esto, Lyn May dejó en claro que mostraría todo su cuerpo de forma explícita.

Lyn May aseguró que sí abriría su cuenta de Only Fans (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“Pues (mostraría) todo lo que tengo ¿Apoco no se ve lo que tengo? ¿No lo puedo enseñar?” mencionó en De primera mano.

La plataforma Only Fans consiste en establecer acuerdos entre creadores de contenido y suscriptores, las personas que así lo deseen deben subir fotografías o videos de forma mensual y sólo quienes cubran el costo pueden visualizarlo. Aunque se pueden publicar imágenes de cualquier tipo, predominan aquellas que son sensuales, eróticas e incluso sexualmente explícitas.

Cabe recordar que Lyn May realizó varios desnudos en películas mexicanas que pertenecían al Cine de Ficheras, algunas de estas cintas fueron Noches de cabaret (1978), Las muñecas de King Kong (1981), Escuela de placer (1984) y Burlesque (1980).

Lyn May hizo varios desnudos en cintas del Cine de Ficheras (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Lyn May no especificó si pensaba abrir su cuenta de Only Fans verdaderamente y tampoco mencionó una fecha específica para ello, pero de realizarlo, se sumaría a la lista de artistas que ya han incursionado en esta plataforma.

Algunas figuras públicas que venden contenido en Only Fans son Bella de la Vega y Tristán, el hijo del cantante Yahir; por otro lado, hace algunos meses Ninel Conde anunció que abriría su cuenta en esta plataforma mientras que La Bebeshita, ex participante de MasterChef Celebrity, aseguró que la estrenaría en 2022.

Esta no es la primera vez en que Lyn May toca el tema, pues en octubre de 2021 ya había anunciado que abriría su cuenta en Only Fans, dejando en claro que estaba muy interesada en lo redituable que podría resultarle la plataforma:

Lyn May anunció que estuvo embarazada a finales de 2021, pero la gestación terminó por una turbulencia de avión (Foto: lyn_may_ / Instagram)

“Ya la voy abrir porque están ganando dinero otras personas y yo no”, mencionó para El Gordo y la Flaca, es importante destacar que gracias a este medio varios famosos han generado una fortuna por compartir contenido erótico a sus seguidores.

Desde ese momento, Lyn May adelantó que ella publicaría “desnuditos enseñando el chango”, es decir, contenido explícito. La ex vedette realizó estas declaraciones cuando viajó de Estados Unidos a México y sufrió fuertes turbulencias, las cuáles habrían provocado el fin de su embarazo.

“Ya estábamos arriba del avión y empezó a tronar, ya estábamos volando y se regresó el piloto. Y todos empezamos a gritar. Nos dijo que había fallas en el motor, yo creo que el embarazo se acabó, porque con ese susto de verdad volvimos a nacer”, afirmó la bailarina ante El Gordo y la Flaca.

Semanas antes del incidente, explicó que su abdomen no crecía a pesar del embarazo porque eran otras las partes de su cuerpo donde se notaba: “Es que sabes que pasa, se me van a mí los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”, aseguró.

