Lyn May abrirá su propia cuenta en OnlyFans

La vedette aseguró que ganará un "dinero extra" con su cuenta de OnlyFans (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

La popularidad de Lyn May ha crecido de forma exponencial en los últimos meses, pues la revelación de su embarazo a los 68 años le ha valido para aparecer en diversos medios internacionales, ya que en caso de dar a luz, se convertiría en la primera mujer en lograrlo a tan avanzada edad.

La vedette, conocida por sus polémicos comentarios acerca de famosos mexicanos y estadounidenses, fue entrevistada por reporteros del programa El Gordo y la Flaca, donde dio detalles de su reciente viaje a Tijuana.

Lyn May contó que las fuertes turbulencias que sufrió durante su vuelo de la capital mexicana a la ciudad fronteriza le podrían causar problemas con su embarazo:

“Ya estábamos arriba del avión y empezó a tronar, ya estábamos volando y se regresó el piloto. Y todos empezamos a gritar. Nos dijo que había fallas en el motor, yo creo que el embarazo se acabó, porque con ese susto de verdad volvimos a nacer”, afirmó la vedette.

Lyn May reveló que podría haber perdido a sus bebés por turbulencias en un vuelo (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

Además de expresar preocupación por su embarazo, la actriz reveló que abrirá su cuenta en OnlyFans: “Ya la voy abrir porque están ganando dinero otras personas y yo no”, dijo Lyn May sobre la plataforma donde varios famosos han generado una fortuna por compartir contenido erótico a sus sequidores, quienes pagan una suscripción mensual para acceder al contenido.

A pesar de que algunos famosos que tienen cuenta en la plataforma no suben contenido explícito, hay quienes publican fotografías y videos sólo para adultos. Lyn May afirmó que ella será del segundo grupo, pues publicará “desnuditos enseñando el chango”.

En una entrevista para De Primera Mano, la vedette reveló los nombres de quienes podrían ser las madrinas de sus próximos hijos, pues contó que le gustaría que Thalía o Cher recibieran el honor.

“Todavía no se comunica conmigo, pero Thalía está buena para madrina o Cher”, contó Lyn May y continuó: “Thalía, quiero que seas madrina de mis hijos, entonces no te rajes. Quiero que vengas de madrina de mis dos hijos y aquí te quiero de madrina”.

Además, en compañía de su novio Markos D1, reveló los posibles nombres que sus hijos tendrán al nacer: “El niño se va a llamar Gustavo Adolfo, es el padrino”, aseguró Lyn May, ante lo que su pareja complementó: “Gustavo y Belinda”, lo cual desató el enojo de la vedette, quien respondió de la siguiente manera: “No, Belinda no, ni madr*s”.

Lyn May quiere que Cher y Thalía sean madrinas de sus hijos FOTO: Instagram/@Lyn_may_

El reportero le preguntó acerca de los motivos por los cuales no ha crecido su abdomen a pesar de tener varios meses de embarazo, ante lo que respondió: “Es que sabes que pasa, se me van a mí los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”, aseguró.

La vedette ha compartido diferentes fotografías de sus ultrasonidos mediante redes sociales, la última imagen de sus próximos hijos estuvo acompañada de la fecha “01/12/2022″, sobre la cual se especuló que podría ser el día que de a luz.

A pesar de que la fecha se puede interpretar como el primero de diciembre del próximo año, diversos usuarios de redes sociales afirmaron que el formato en el que se escribió podría ser el correspondiente al que se utiliza en Estados Unidos, pues en aquél país se escribe primero el número del mes.

