México

Documento oficial expone estudios del embajador mexicano en escuela del Partido Comunista soviético

El embajador Guillermo Zamora Villa felicitó a Ortega y Murillo antes de la cancelación de elecciones en Nicaragua; su CV es documento oficial de la SRE

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La ficha curricular difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores ubica su formación entre 1974 y 1976 y consigna cursos de política, economía e historia del socialismo en documentos con membrete oficial de la dependencia
La ficha curricular difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores ubica su formación entre 1974 y 1976 y consigna cursos de política, economía e historia del socialismo en documentos con membrete oficial de la dependencia

El embajador de México en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa, cursó estudios en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de la URSS entre 1974 y 1976, de acuerdo con su ficha curricular difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El documento, con membrete oficial de la dependencia, también enlista cursos en “Política Socialista”, “Economía Política Socialista” e “Historia del Socialismo”.

Según la misma ficha, Zamora Villa ocupa el cargo de embajador desde el 13 de julio de 2022 y fue previamente fundador y profesor de la Escuela de Formación Política de MORENA en Coyoacán, entre 2014 y 2022. El documento detalla además su trayectoria como escritor —autor de 13 libros y ganador del Premio Internacional de Literatura No Ficción “Rodolfo Walsh” en 1998— y como corresponsal de guerra en Nicaragua y Centroamérica entre 1980 y 1985.

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La carta enviada a Ortega y Murillo

El currículum ha circulado en redes sociales y de igual manera , reportaran que el diplomático envió una carta de felicitación a Daniel Ortega y Rosario Murillo por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, fechada el 16 de julio de 2026. En la misiva, dirigida a “Compañero Comandante Daniel Ortega Saavedra” y “Compañera Rosario Murillo”, el embajador expresó “cariño y admiración” por el gobierno nicaragüense, calificándolo de “hermano Gobierno de la República de Nicaragua”.

De acuerdo con estos reportes, la carta se dio a conocer tres días antes de que Ortega declarara públicamente, el 19 de julio, que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones, con el argumento de impedir que la oposición “atrape el Gobierno”. El anuncio generó extrañamientos de varios países, entre ellos Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Brasil y Bolivia, según Excélsior.

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Reacciones políticas

El senador panista Marko Cortés calificó el envío del documento como una “vergonzosa carta”, según declaraciones difundidas en sus redes sociales y recogidas por LatinUS. Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial de la Cancillería mexicana sobre el contenido de la misiva ni sobre las críticas recibidas.

Lo que circula en redes sociales

En plataformas como X, distintas cuentas han retomado el currículum del embajador para señalar presuntas afinidades ideológicas de Morena con gobiernos como el de Ortega, calificado por sectores de oposición como autoritario. Estos señalamientos corresponden a opiniones difundidas en redes sociales y no constituyen, hasta el momento, una postura oficial confirmada por el partido ni por el gobierno federal.

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