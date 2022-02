La serie Friends, nueva víctima de la censura del régimen chino: eliminaron las historias de personajes gays

La serie debutó en septiembre de 1994 pero empezó a ser transmita en China el viernes pasado aunque con unos cambios inaceptables para los fanáticos. (Foto: Warner Bros.)

Nuevas preocupaciones de censura se han hecho sentir en las redes sociales chinas después de que un grupo de espectadores se percatara de que “Friends”, una de las comedias más famosas de la historia, fue televisada en el gigante asiático sin las escenas que mostraban las relaciones homosexuales del show.

La polémica empezó el viernes cuando varias plataformas de entretenimiento en China empezaron a transmitir la primera temporada de la serie estadounidense que salió al aire originalmente en 1994.

Una de las cadenas que trasmite la serie, Tencent, ya había estado recientemente en medio de una polémica por censura cuando transmitió una versión de Fight Club (El Club de la Pelea) con un final totalmente diferente.

En el caso de Friends el cambio más notable fue la censura a la relación lésbica entre los personajes Carol y Susan.

Los fanáticos que habían visto el programa antes notaron rápidamente la ausencia de varias escenas, incluidas las relacionadas con el personaje de Ross explicando que su ex esposa, Carol, es gay. Otros espectadores informaron cortes o malas traducciones de líneas de personajes LGBTQI o escenas que incluían referencias levemente sugerentes a clubes de striptease y orgasmos.

En Weibo de China, la aparente censura se convirtió en un tema de moda, con decenas de millones de visualizaciones de hashtags y comentarios relacionados.

“Cubrirse la boca y los oídos no significa que no exista”, dijo un usuario, mientras que otro se preguntó cómo tratarían los censores una historia en temporadas posteriores, de Phoebe actuando como madre sustituta de su hermano y su pareja.

Un espectador elogió el programa por haber retratado a personajes LGBTQI de “una manera natural y normal” en un momento en que pocos otros productos de la cultura pop lo eran.

“Por otro lado, en la China actual, en un entorno similar, no solo no hay dramas televisivos con gran popularidad y reputación, que puedan insertar personajes homosexuales en la obra de manera similar, sino que incluso se introdujeron programas de televisión extranjeros. Pero no se atreven a mostrar completamente contenido gay”, dijo el usuario. “No entiendo por qué se cortó esta línea, por qué sigue igual aquí después de 30 años, incluso estamos retrocediendo”, agregó.

En los primeros capítulos borraron la línea donde Ross dice que su esposa lo dejó por ser gay.

Las reacciones negativas fueron rápidamente censuradas en sí mismas y se tuvieron que reemplazar por un hashtag más positivo de “por qué Friends es tan popular”.

Friends es muy popular en China y anteriormente se transmitía en línea y sin censura hasta 2018. Los DVD del programa también están ampliamente disponibles. Sin embargo, ha habido un aumento aparente en la censura del entretenimiento en los últimos años, en un entorno políticamente cada vez más sensible bajo Xi Jinping, que también se ha centrado en los valores y la cultura familiares no tradicionales.

Las pautas introducidas por primera vez en 2016 que prohíben la representación de personas homosexuales en la televisión, así como la presentación de aventuras extramatrimoniales y aventuras de una noche, se han endurecido aún más. El año pasado, los reguladores ordenaron a las emisoras que evitaran lo que llamaron “estética anormal” y “hombres afeminados”. Se han cerrado las cuentas en línea LGBTQI, los grupos universitarios y las publicaciones.

Carol y Susan tienen una abierta relación lésbica en la serie, y eventualmente llegan a casarse.

Las producciones extranjeras también han tenido problemas para acceder a China. A los principales éxitos de taquilla de Hollywood, incluida la reciente película de Marvel Shang-Chi, se les han negado los estrenos aparentemente por desaires percibidos a China o su gobierno.

A principios de este mes, el descubrimiento de que la trama de Fight Club se había cambiado en Tencent para decirles a los espectadores que la policía había “descubierto rápidamente todo el plan y arrestado a todos los criminales” provocó una reacción violenta generalizada y la posterior restauración del final original. También se cortaron escenas de Bohemian Rhapsody, la película de 2019 sobre Queen y Freddie Mercury, antes de su estreno en los cines chinos.

