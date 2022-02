Denuncian que Brad Pitt abandonó a sobrevivientes del huracán Katrina: “Creyeron en el sueño que les vendió”

Brad Pitt enfrenta una demanda por el deterioro de las casas construidas por su fundación en New Orleans después de Katrina (The Grosby Group)

Un abogado de las víctimas del huracán Katrina que compraron casas promocionadas por Brad Pitt dijo que sus clientes “creyeron en él”: “Creyeron en el sueño que les vendió. Desafortunadamente, lo que obtuvieron es un montón de promesas incumplidas”.

En 2006, Pitt y su fundación benéfica Make It Right se propusieron construir viviendas asequibles para los residentes en un área de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, que estuvo entre las más afectadas por el huracán Katrina.

Pero las casas de diseño sostenible con el paso del tiempo colapsaron, a causa de la humedad, a pesar de tener pocos años. Más de una docena de propietarios de las viviendas ecológicas afirmaron que las construcciones tienen moho tóxico, madera podrida, problemas estructurales y de ventilación. Además, aseguraron que contrajeron enfermedades.

El abogado Ron Austin presentó una demanda en nombre de los residentes en 2018 y todavía buscan respuestas de Pitt y su organización.

“Creyeron en Brad Pitt. Creyeron en el sueño que les vendió. Desafortunadamente, lo que obtuvieron es un montón de promesas incumplidas... viviendo en casas podridas que deberían ser derribadas y construidas de nuevo”, dijo Austin en un medio estadounidense.

Pitt ayudó a recaudar millones de dólares para construir las casas que vendieron por alrededor de USD 150.000 cada una.

Según Austin, Make It Right “hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho”.

Brad Pitt fue demandado por más de una docena de propietarios de las viviendas ecológicas que construyó tras el devastador paso de Katrina en 2005

Después del paso de Katrina, uno de los huracanes más devastadores de la historia de los Estados Unidos, Make it Right se comprometió a construir 150 casas en el área más afectada de Nueva Orleans.

El sitio Page Six recuerda que Pitt desembolsó millones de su propio bolsillo para ayudar a reparar las casas, que no fueron construidas para soportar el clima tropical de Nueva Orleans, según la demanda.

“Algunas casas no tenían cosas como pintura impermeable o canaletas para lluvia. Algunas tenían techos planos o estaban tan bien aislados que una vez que entraba la humedad, no salía”, dijo el abogado.

“Desafortunadamente, no hay a dónde ir. Brad Pitt y la fundación han cerrado sus oficinas”, manifestó Austin. Aún así, el abogado dijo que estarán “luchando todos los días tratando de que vayan a la corte y respondan algunas preguntas sobre qué salió mal y cómo planean corregirlo”.

Las viviendas se construyeron con materiales reutilizables y tenían paneles solares y sistemas de calefacción y refrigeración de bajo consumo. La mayoría de las casas tuvieron reparaciones parciales o fueron completamente renovadas debido a problemas estructurales.

Los abogados de Pitt han intentado distanciar al actor de la organización benéfica desde 2018 e incluso solicitaron que se elimine el nombre del actor de la demanda alegando que no era responsable de la construcción.

Un juez dictaminó en 2019 que la estrella de cine seguiría siendo acusada debido a su papel como fundador y principal recaudador de fondos de Make It Right.

Una fuente cercana a Pitt señaló que “los abogados han dejado en claro que él no tiene responsabilidad legal por las decisiones tomadas por otros, pero Brad sigue personalmente comprometido a hacer todo lo posible para ayudar a resolver el litigio en curso. Siempre fue algo que fue importante para él desde el principio y tiene muchas ganas de ayudar a facilitar que esto llegue a un final mucho más positivo”.

