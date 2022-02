Andrea Legarreta recordó la vez que defendió a Erik Rubín con un “arma blanca”

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en 2000 (IG: erikrubinoficial)

Andrea Legarreta recordó cómo fue que hace varios años defendió a Erik Rubín en una pelea por un taxi, lo logró con ayuda de un artículo que más tarde fue tipificado por las autoridades que los interrogaron como “arma blanca”. En esa ocasión, los enamorados estuvieron acompañados de Aleks Syntek, Karen Coronado.

En las últimas horas, la polémica pareja ha causado sensación en redes sociales por las declaraciones que dieron durante su entrevista en El Escorpión dorado al volante. En medio de la charla, la conductora de Hoy contó una experiencia que vivió junto a su esposo durante un viaje que hicieron a Tahoe, Estados Unidos, poco tiempo después contraer matrimonio.

Para disfrutar de la nieve y las colinas que caracterizan el lugar, Erik Rubín invitó a su esposa a practicar ski y ella terminó aceptando con algo de miedo, pues no era una actividad que le gustara hacer porque no contaba con la experiencia suficiente para deslizarse. Tras varios intentos y muchas caídas. Andrea Legarreta terminó con una lesión en una de sus extremidades.

“Andrea se había roto los ligamentos en el primer día de la skiada”, comentó el ex Timbiriche. “Por culpa de él [...] me aventé unas caídas que era para que ya pasara la Cruz Verde, me recogiera y se fuera”, dijo.

Después de lo ocurrido, la también actriz visitó un hospital local donde le comunicaron que su lesión eran tan grave que necesitaba una operación. Debido a que era el inicio de su viaje, gracias a los medicamentos y a una prótesis que le pusieron, terminó por posponer la cirugía: “De los peores dolores físicos de mi vida”.

La presentadora salió caminando del nosocomio con ayuda de unas muletas y se dispuso a seguir disfrutando de su día en las tiendas del lugar. Días después, los amigos decidieron visitar un casino con la única intención de pasar un buen rato, pues no habían podido pasar mucho tiempo con Andrea Legarreta por su problema de salud.

Tras un rato, decidieron volver a su hotel. Cabe mencionar que durante la entrevista la intérprete de Vivan los niños se quejó sobre el servicio de transporte que había en la localidad, tan grave era que daba la impresión de que solo existía un taxi.

“Cuando ya viene entrando el taxi, el único taxi de todo el pueblo, en ese momento salen unos señores ‘gorilas’”, comenzó. “Habíamos estado esperando una hora afuera porque estaba una fila enorme y, en cuanto estamos sentados, coincide que llega el taxi y en ese momento van saliendo dos parejas”, continuó Rubín.

De acuerdo con el relato, las parejas se aprovecharon de que los mexicanos estaban sentados para subir al vehículo, situación que los molestó porque ya habían esperado mucho tiempo para poder regresar al hotel. Erik Rubín habló en nombre del grupo y les explicó la situación, pero las personas en cuestión no entendieron.

“Ni siquiera me respondían [...] se hicieron güey** y se treparon al coche. Ahí les dije: ‘No te hagas pendejo, que me entiendes perfectamente’ y ¡pum!, que me descuenta”, contó el intérprete.

Tras el cruce de palabras, los hombres se bajaron del automóvil y comenzaron a corretear a Erik Rubín. Durante ese tiempo, Andrea Legarreta les pedía que se pararan, pero no tampoco le hicieron caso.

“Estaba asustadísima y dije: ‘¿Quién podrá defenderlo?’, pues yo. Aproveché que traía dos armas blancas, las muletas. Vienen persiguiendo a Erik, pasan frente a mí, tomo vuelo, abro el brazo y ¡pum!, en la cara”, comentó Andrea.

En cuestión de segundos llegaron unos policías e investigaron sobre el origen del problema. Los enamorados contaron su versión de los hecho y, a pesar de ello, quien podría estar en problemas era la conductora de Hoy porque “Usó un arma blanca”. Legarreta se defendió diciendo que su acción fue en defensa propia y, como las autoridades ya no quisieron dar pie a una denuncia, todos quedaron libres de culpa.

