“Me decían que estaba gorda”: Litzy sufrió bullying en su paso por el grupo Jeans

Litzy habló del bullying que sufrió durante sus inicios en Jeans (Video: De primera mano)

La actriz y cantante Litzy reveló cómo fue la manera en que la presionaron cuando era adolescente al verse criticada por su peso, hecho que aunque no repercutió en su formación y personalidad, sí lo recuerda con desagrado.

No todo fue de color de rosa cuando la artista comenzó su carrera al lado de sus tres compañeras del grupo Jeans, hoy JNS, en el año de 1996, pues en aquella época sufrió de bullying y gordofobia al ser presionada por las personas involucradas en el manejo de la agrupación para que bajara de peso.

Litzy, abajo a la derecha, ingresó al grupo en 1996 para abandonarlo en 1998 y lanzarse como solista (Foto: Archivo)

Hoy, la actriz de 37 años recuerda ese pasaje que a la fecha no comprende del todo, pues aseguró haber tenido un peso equilibrado a los 13 años, cuando formó parte de la agrupación que hizo famosos temas pop como Enferma de amor y Pepe:

'' Imagínate a los 13 años en Jeans, me decían que estaba gorda y yo era niña de 13 años flaca, no me van a dejar mentir, hay millones de fotos y videos por todos lados, y yo era una niña flaca '', aseguró la también protagonista de telenovelas producidas en Estados Unidos ante las cámaras del programa De primera mano a través de una videollamada.

El tema del peso y el aspecto físico ha sido una constante para la mujer de 37 años (Foto: Instagram@litzyoficial)

''Yo me veía y decía ‘no estoy gorda’, pero ellos me atacaban... gracias a Dios no me traumé ni nada, de pronto nunca faltaba alguien que me dijera ‘¿y cómo va la dieta?’ y yo decía súper bien, hoy comí pizza", agregó entre risas.

La complexión de Litzy ya ha representado una constante en su vida, pues en diversos momentos de su trayectoria no ha faltado quien le haga comentarios al respecto, mismos que la protagonista del melodrama Una maid en Manhattan ha sabido tomar con filosofía.

“Muchas veces me han dicho que ‘estoy gorda’ o que tengo ‘unos kilitos de más’ o que ‘debería operarme’ y la verdad no les he hecho caso jamás”, reveló en mayo de 2019 a través de sus redes sociales.

“Le doy gracias a Dios que mis papás siempre me dieron seguridad y me enseñaron a respetarme y a amarme como soy. Obvio me tengo que cuidar y lo hago, pero me cuesta trabajo porque amo comer y no estoy dispuesta a dejar de hacerlo porque es uno de mis grandes placeres. Así que yo me gusto así, me caigo bien y eso es lo más importante para mí, la gente siempre va a opinar”, agregó la también participante de la serie Señora Acero, en la cual dio vida al personaje de Aracely.

Litzy ha desarrollado su carrera principalmente en Estados Unidos (Foto: Instagram@litzyoficial)

“Yo empecé a notar que de repente me preguntaban que si estaba haciendo dieta, que si hacía ejercicio, que necesitaba bajar unos kilos y ves a todas tus compañeras actrices perfectas, con unos cuerpos preciosos, pero también las ves que se matan en el gimnasio y que cuidan la alimentación, entonces yo decidí que yo iba a ser yo, que no iba a dejar de comer porque amo la comida. Me gusta comer de todo. He intentado (hacer dietas) evidentemente pero duraba no sé dos semanas haciendo una dieta y ya paraba porque decía ‘¿qué es esto? esto es una tortura’ yo sentía que no vivía tranquila, a gusto, feliz y a mí eso no me gusta”, reveló en Instagram, donde cuenta con poco más de un millón de seguidores.

Yo dije a mí no me importa, yo voy a seguir comiendo como como pero voy a cuidar qué como porque obviamente sí nos tenemos que cuidar

El grupo Jeans se reencontró en 2015 y continúa vigente a la fecha, ahora bajo el nombre de JNS (Foto: Notimex)

En aquella ocasión, la cantante aconsejó a las mujeres a no buscar una delgadez irreal, sino aceptar su cuerpo como es:

“Chicas les quiero decir que a los hombres les gustan las mujeres normales, las mujeres con carnita, que si tienen hijos y les quedó una pancita pues les quedó la pancita y ellos son felices con la pancita de su mujer, o sea les gustan las curvas, les gustan las caderas, entonces yo creo que hay que querernos más, no se deben sentir solas aquí estoy yo que vivo en el medio artístico y no soy como nadie de las actrices que existen, que las admiro y las respeto muchísimo porque no saben cuánto sacrifican para tener esos cuerpos; pero yo no soy así, ¿qué voy a hacer?”, expresó en aquel momento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Litzy incursiona en la comedia con “Manual para galanes”

“Tengo Covid”: Melissa López, del grupo JNS, reveló su diagnóstico

El concierto de OV7 tras el escándalo con “90′s Pop Tour”: el momento del tremendo abucheo a Ari Borovoy