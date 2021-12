El duro golpe que sufrieron Jacky Bracamontes y su hija en un parque de diversiones

Bracamontes señaló que el golpe hizo que "le doliera todo" (Ig @jackybrv)

Jacky Bracamontes se encuentra en una etapa donde constantemente descubre nuevas cosas sobre la maternidad y todo lo que implica; desde visitas de emergencia al hospital hasta momentos familiares que pueden resultar trágicos.

En esta ocasión, la conductora compartió a través de sus redes sociales un breve video con su hija Renata, de cinco años. Ambas se encontraban en un parque de diversiones, cuando las cosas se desviaron un poco de su curso.

Durante los pocos segundos que dura el audiovisual, se puede observar a la actriz y a Reni en un carrito chocón. Pero contrario a lo que podría pensarse, no era la artista quien estaba al volante, sino que su hija era quien conducía.

Debido a esto, Renata aceleró y entre las luces verdes que adornaban el sitio, ambas chocaron abruptamente. Así, Jacky Bracamontes sólo se tocó el pecho en señal de la preocupación que le causó el momento, mientras la niña sonreía inmutable ante la situación.

“Me duele todooooooo!!!!”, escribió la famosa desde su cuenta de Instagram.

Jacky constantemente se enfrenta a diversos retos en la maternidad (IG: jackybrv)

Los internautas no tardaron en reaccionar y algunos de sus compañeros de la farándula recalcaron que el impacto fue bastante grave.

“Dios mío no es para menos”, mencionó el presentador Carlos Adyan; mientras que el deportista Caesar Bacarella reaccionó con risas.

“No manches, se desnucó”, “demanda a esa niña”, “ser tan extrema es muy peligroso”, “Jajaja no manches la Jacky super precavida al manejar pa no andar toda jod*da después de chocar jajaja pa que su bendi la estrelle en un bumper”, son algunas de las menciones que Bracamontes recibió por parte de sus fans.

Pero esta no es la primera vez que la pequeña Renata sufre algún accidente, ya que en octubre de 2021 se fracturó el dedo de una mano con una puerta y terminó en una sala de emergencias.

En ese entonces, Martin Fuentes, padre de la menor contó en su Instagram que además del dedo, su hija se había roto un tendón.

La actriz se encuentra de vacaciones con su familia en Las Bahamas (Foto: IG jackybrv)

“Renny rocks es muuuuy valiente. Se cortó y fracturó el dedito con una puerta, mi pobre bebé... Estoy impresionado con lo valiente que es mi Renny”, mencionó.

Posteriormente, Jacky Bracamontes también mostró como se encontraba Renata y destacó como, a pesar del difícil momento, la niña no se espantó durante la curación. Por ello, tras las atenciones médicas correspondientes, pudo retirarse con su familia para recuperarse.

Actualmente, la actriz de La fea más bella se encuentra en unas plácidas vacaciones con toda su familia en las Bahamas.

Desde su Instagram ha compartido en fechas recientes algunos de los eventos memorables de este viaje. Entre ellos, colocó una fotografía donde se encuentra con un traje de baño negro, un pareo y una bebida en la isla de Cococay.

Junto a la presentadora están sus mellizas Emi y Pau, quienes portan un adorable bañador de dibujos animados, mientras el mar está de fondo.

“Hoy me tocó día VIP con mis bebés”, escribió Bracamontes en el post que actualmente tiene más de 85 mil me gusta.

“Preciosas, disfrutando de las vacaciones y del mar”, “que bellas”, “disfruta reina” son algunas de las menciones que recibió la carismática actriz.

