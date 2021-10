Hija de Jacqueline Bracamontes recibió seis puntadas en un dedo por una aparatosa fractura

(Fotos: Instagram: @jackybrv)

Renata, la hija de la actriz y conductora Jacqueline Bracamontes, sufrió un accidente con una puerta que le provocó una fractura en un dedo de la mano, lo que hizo que terminara en el hospital en la sala de emergencias con 6 puntadas.

El padre de la menor, Martin Fuentes, narró en sus historias de Instagram todo lo sucedido, donde reveló que la pequeña se había fracturado el dedo, además se había roto el tendón y había terminado con puntadas y con una uña pegada: “Renny rocks es muuuuy valiente. Se cortó y fracturó el dedito con una puerta, mi pobre bebé... Estoy impresionado con lo valiente que es mi Renny”.

Unas horas más tarde, la conductora del reality Así se Baila , compartió con sus seguidores de Instagram el proceso de curación de su pequeña, donde se le vio mucho más animada.

La menor fue enviada a su casa después de haber recibido las curaciones necesarias, en donde fue recibida por Jacqueline con mucho amor y delicadeza. (Foto: Captura de Pantalla de historias de Instagram: @jackybrv)

A pesar del accidente, la pequeña demostró no estar asustada durante el proceso de curación en el hospital, lo cual reconocieron sus padres con orgullo.

Martín Fuentes, quien es el actual esposo de la actriz de producciones como Sortilegio, ha compartido diversas historias en su cuenta de Instagram en donde se les ve disfrutando de deportes extremos acompañado de sus hijas, por lo cual no fue sorpresa para alguno de los seguidores de Jacky que su hija se comportara de manera tan relajada durante su accidente.

Jacqueline Bracamontes se despidió de "Netas Divinas" y ahora conduce "Así se baila". (Foto: @netasdivinastv/ Instagram)

Actualmente, Jacqueline Bracamontes se encuentra trabajando para el reality de Telemundo Así se Baila, pero anteriormente condujo por más de tres años el programa de Netas Divinas, en donde tuvo que despedirse por sus diversos proyectos personales.

En esa ocasión durante el programa la actriz comenzó diciendo que le costaba trabajo dejarlo, en especial por sus compañeras y amigas, pero que está en una nueva faceta de su vida y no puede continuar.

“Jamás me iría de este programa porque las amo a ustedes”, indicó Jacqueline Bracamontes. “Sí tengo que decirles adiós el día hoy, a pesar de mi corazón, porque neta no me quiero ir”, añadió la actriz.

(Foto: jackybrv / Instagram)

La conductora de televisión explicó que este último año se mudó a vivir a Miami, junto a su esposo Martín Fuentes y sus cinco hijas, y ahora está trabajando en esta ciudad, por lo que la conductora decidió darle prioridad a sus hijas y a su nuevo trabajo, en donde se le aprecia muy feliz ante las cámaras de Telemundo.

Por otra parte, sus compañeras, Natalia Téllez, Paola Roja y Daniela Magun le realizaron una emotiva despedida a Jacqueline Bracamontes, a quien reconocieron como una excelente mamá y una persona carismática e integra.

“Te he aprendido muchas cosas, tu integridad como mujer, la manera de amar, ser mamá, pero al mismo tiempo de permitirte ser trabajadora, independiente”, dijo Magun, mientras que Téllez señaló: “Lo que yo he visto de cómo te manejas con la gente, como dulce y no sé cómo le haces, yo soy una malhumorada de mier..., siempre te veo de una pieza, educada y linda”, afirmaron sus compañeras de conducción durante su emotiva despedida del programa nocturno.

(Foto: jackybrv / Instagram)

Finalmente, la actriz se despidió del programa Netas Divinas, para poder enfocarse en sus nuevos proyectos de trabajo en otras televisoras, en donde se le ve satisfecha y feliz con su nueva vida en el país extranjero. Además, constantemente se encuentra compartiendo en sus redes sociales, nuevas fotografías con sus 5 hijas y con su esposo.

