Eugenio Derbez recordó su romántica propuesta de matrimonio a Alessandra Rosaldo después de 10 años

La actor le dedicó un emotivo mensaje a su esposa en redes sociales

Eugenio Derbez sorprendió a su esposa al recordar el aniversario número 10 del día en que se comprometieron. El actor compartió, con sus seguidores de redes sociales, un fragmento del bello momento que forma parte de su baúl de recuerdos más valiosos y añadió un tierno mensaje para Alessandra Rosaldo.

El creador de XHDBZ y la vocalista de Sentidos opuestos conforman una de las parejas más queridas por el público mexicano. A lo largo de los años han dejado al descubierto algunos detalles de su relación, como la complicidad, apoyo, cercanía y amistad con la que viven su día a día, siempre al margen de sus actividades profesionales.

En esta ocasión, los enamorados causaron sensación en Instagram por su aniversario de compromiso. Eugenio Derbez se encargó de traer al presente un breve fragmento del momento exacto cuando le pidió matrimonio a su ahora esposa. En el video se puede apreciar al comediante luciendo un traje al estilo del príncipe Henry, el famoso integrante de la realiza de Disney que se robó el corazón de Cenicienta.

(Captura: @ederbez/Instagram)

El protagonista de No se aceptan devoluciones prestó atención en cada detalle para que su propuesta se volviera inolvidable. El plan se puso en marcha, Alessandra Rosaldo ya encontraba disfrutando de la tarde al aire libre en un restaurante junto a unos familiares. Después de un rato, Eugenio Derbez se acercó lentamente arriba de un caballo que era guiado por su cuidador.

La vocalista de Sentidos opuestos quedó impactada al ver que su novio, cual príncipe de cuento de hadas, llegó a su encuentro. El comediante bajó del caballo y, en cuanto puso los pies en el suelo, se acercó a la actriz, sacó una caja de su bolsillo y se arrodilló pidiéndole que se casara con él, propuesta que Alessandra Rosaldo aceptó entre lágrimas de felicidad.

Al final del video se ve a los enamorados fundirse en un cálido abrazo y un tierno beso. Eugenio Derbez añadió una frase sobre la imagen: “Diez años del día que dijiste sí!”. También acompañó el fragmento con un sentido mensaje donde aseguró que encontró a la mujer de su vida y cada día se enamora más de ella.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se casaron en julio de 2012 (IG: alexrosaldo)

“Hoy hace diez años, tomé una gran decisión. Encontré a la princesa de mi cuento y supe que sería para siempre. Hoy y todos los días, vuelvo a enamorarme de ti. Hoy y todos los días, te volvería a pedir que fueras mi esposa. Te amo”, escribió.

Pronto, la publicación de Eugenio Derbez se llenó con felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos para la feliz pareja. Dentro de la caja de comentarios resaltaron algunas figuras del medio, tales como Ana Martín, Omar Chaparro, Juanpa Zurita, entre otros. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la que dejó su propia esposa.

“Mi príncipe, mi amor, mi sueño hecho realidad. You are still the one and you forever will be. Te amo con toda mi alma”, respondió.

(Foto: @ederbez/Instagram)

La historia de amor entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se remonta al año 2005, cuando se conocieron. El comediante invitó a la actriz a participar en un capítulo especial de Vecinos, serie donde figuraba como productor. A pesar de que los destellos se dieron al instante, comenzaron a frecuentarse algunos meses después hasta que formalizaron su relación en 2006.

Después de seis años de relación, los enamorados unieron sus vidas en matrimonio en julio del 2012, con una hermosa ceremonia que se llevó a cabo en la Parroquia Regina Coeli de la Ciudad de México. Dos años más tarde, Eugenio y Alessandra anunciaron que se convertirían en padres de Aitana.

