María León enfrentó a Yuri por supuesto plagio de una canción

Las cantantes aseguraron haber grabado la canción cada una por separado y en su tiempo Video: Twitter/@OficialYuri

En las redes sociales ha estado dando de qué hablar en las últimas horas una situación que haría evidente un presunto plagio, esto luego de que Yuri diera una probadita de su nuevo sencillo a sus seguidores en twitter.

La veracruzana compartió un pequeño clip donde se escuchan los primeros acordes de una canción a ritmo tropical con base de reaggaetón, “Bueno mi familia, estoy muy contenta. Quiero mostrarles un pedacito de mi más reciente sencillo, que ya está a punto de salir, ahí les va, a ver si les gusta”, comentó Yuri mediante un video, momentos antes de presentar un extracto de su nuevo tema.

Después, la artista comenzó a cantar los siguientes versos: “Llévate el perfume que te delataba y mi lado ingenuo que te perdonaba, llévatelo todo ya no quiero nada, no te quiero nada, no te quiero nada”.

De este modo, entre comentarios de fans de Yuri, quienes elogiaron el tema y le mandaron deseos de éxito, resaltó un comentario de la e vocalista de Playa limbo, quien en forma de un respetuoso reclamo comentó que la canción presentada por la jarocha suena idéntico a una que ella ya preparó para su álbum.

“Ay caray comadre, sabes que soy tu fan y te quiero, pero no puedo quedarme callada, tengo que decirte que esta canción suena exactamente igual a una que escribí yo en mi disco”, escribió en respuesta a la cantante.

Horas después, la cantante de Detrás de mi ventana citó la respuesta de María león y le escribió: “¿Cómo así, comadre? Yo no sé usted, pero yo le puedo demostrar que esa canción la grabé en Guadalajara hace unos meses, usted dirá”

Por su parte, la también actriz de musicales como Hoy no me puedo levantar, acusó que ella grabó su canción hace un año.

“Uy mi reina, yo también tengo pruebas de que esa canción la grabé en Monterrey hace UN AÑO, así que usted dirá ¿cómo le hacemos?”, dijo María León.

Ante este “enfrentamiento” de ambas cantantes, no faltaron los mensajes de apoyo de los seguidores de cada una:

“Seguro suena mejor en la voz de Yuri, no por nada cuenta con una gran trayectoria”, “Si es verdad, no tr desgastes Sargento, qué caso pelear con alguirn cuando sabes bien que tienes las de ganar”, “María León está vetada de Televisa. No pueden hacerle publicidad ya, por eso Twitter para promocionar la canción”, “Ay, no. Mujerones y tan talentosas las dos, vaya trayectoria, con todísimo respeto y admiración, qué ridículo se ve esto”, son alguos de los menajes que al respecto han suegido en las redes.

Aunque los fans más efusivos han defendido a una o a otra intérprete argumentando que cada una de ellas ha sido la creadora original del tema, del que no se ha revelado el nobre, algunas versiones ya comienan a señalar que se trata de un truco publicirario para promocionar una próxima canción.

Además, algunos seguidores señalan que esta situación no se debe arreglar ante el ojo oúblico, que hubiera sido más recomandable hablarlo en privado y no crear polémica en las redes.

Hasta el momento se desconoce la verdad pues ninguna de las dos cantantes ha escrito más sobre el tema, aunque lo cierto es que ya está generando controversia y expectativa.