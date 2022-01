Eugenio Derbez detalló por qué con Alessandra Rosaldo sí quiso casarse: “Es el amor de mi vida”

Foto: Instagram/@ederbez

El actor y comediante, Eugenio Derbez tuvo la posibilidad de estar nuevamente con Yordi Rosado en su programa de YouTube. El histrión mexicano habló de diversos temas, sin embargo, ahondó específicamente uno y fue sobre su pareja, Alessandra Rosaldo, ahí detalló por qué con ella, sí decidió casarse a pesar de que en algún momento imaginó terminar solo.

El actor mexicano compartió con el auditorio de Yordi Rosado que antes de conocer a la también intérprete, él pensaba que jamás podría conocer a alguien con quien poder contraer una relación. Más adelante, comparó su interpretación como Valentín en No se aceptan devoluciones con lo que acontecía en su vida real.

“Alessandra es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es el amor de mi vida, yo creo que ella llegó a cerrar muchos círculos e historias que quedaron abiertas. Yo no me quería casarme, yo era el incasable. Yo creí que nunca me iba a casar, le tenía pavor al compromiso. Y de hecho No se aceptan devoluciones esta basada en mí. Un hombre que tenía muchas relaciones, soy yo [...]”, compartió primeramente.

“De hecho No se aceptan devoluciones fue un parteaguas, me cambio de manera personal, profesional. Ya no quería tener más hijos, dije ‘Ya con tres, nunca más, ni me quiero casar’. Alessandra sabía que no quería casarme, ni tener hijos. Pero después me di cuenta de que ella era la persona ideal, la indicada”, señaló.

“Alessandra fue la que llego a unir todo eso. Por eso no me quería casar con nadie porque nunca había estado seguro de estar con nadie hasta que la conozco y decido casarme por primera vez. Y decido ser padre nuevamente, y lo agradezco porque con Aitana pude corregir todos los errores que cometí con mis hijos y puedo vivir una paternidad diferente”, explicó el actor que dio vida a Burro en Shrek.

Para finalizar, el actor reconoció que su relación con la exintegrante de Sentidos Opuestos ha unido a su familia hasta el punto que ninguno de sus hijos tiene un conflicto con ella ni con su hija menor, Aitiana: “Ella ha cobijado a todos mis hijos, todo el tiempo”, finalizó sobre el tema relacionado con su pareja.

La relación entre el hijo de Silvia Derbez y Alessandra Rosaldo a lo largo de más de una década se ha consolidado como uno de los matrimonios más importantes de los espectáculos en México. Ambos se conocieron por primera vez en el 2005 cuando el también productor de televisión invitó a la cantante a ser parte de un especial de la serie de comedia Vecinos.

En diversas ocasiones la intérprete de Amor de papel ha detallado que el amor que tuvo por Eugenio Derbez surgió en un viaje de trabajo en Canadá cuando grabaron algunas escenas para la serie de Televisa. Sin embargo, fue hasta algunos meses después que la pareja comenzó a frecuentarse hasta hacer formal su relación en el año 2006.

Cabe recordar que antes de contraer nupcias hubo un momento en el que la pareja se separó luego de que Alessandra expresara su deseo de casarse, sin embargo, el actor quien ya se había tenido tres matrimonios anteriormente, con Gabriela Michel, Silvana Torres y Victoria Ruffo, mamás de Aislinn, Vadhir y José Eduardo, se negó.

El histrión no tardó en darse cuenta de que Rosaldo era el amor de su vida y en marzo de 2012, el actor le propuso matrimonio. Los artistas se casaron el 7 de julio de ese mismo año en la Parroquia Regina Coeli de la Ciudad de México y a principios de 2014, la pareja anunció que estaban esperando a su primera hija, Aitana Isabella Derbez.

