Me caigo de risa: cuándo y a qué hora será el estreno de la octava temporada

Luego de que en mayo de 2021 se anunciara el final definitivo para este programa de televisión, la octava temporada de Me Caigo de Risa comenzará sus transmisiones el próximo lunes 31 de enero a las 20:00 horas en el Canal 5, esta edición del show se estrenará tras un reencuentro en el Teletón de 2021 y varios meses de incertidumbre para los fans.

El elenco confirmado será el mismo de las anteriores ediciones, por lo que los televidentes de este programa verán la participación de Michelle Rodríguez, Ricardo Margaleff, Armando Hernández, Isaac Salem, Alfonso Borbolla, Mariazel, Mariana Echeverría, Yurem Rojas, Jessica Segura, Gaby Platas, Jerry Velázquez, Ari Albarrán y José Luis Rodríguez El Guana.

El primero en confirmar el regreso de la divertida Familia Disfuncional al programa cómico Me Caigo de Risa fue Faisy, quien el pasado 15 de diciembre colocó en su cuenta de Instagram dos fotografías con el elenco reunido y escribió: “Uno para todos... Enero 2022″.

Horas antes, la cuenta del show cómico había publicado un video promocional donde se dejaron ver algunos de los miembros del cómico programa. Los humoristas se sumaron en un mensaje especial para sus fanáticos. “Hace ya muchos meses que nos dejamos de ver. Después de pasar momentos increíbles juntos. ¿Quieren que les seamos sinceros? Los extrañamos muchísimo”, mencionaron.

“Siempre les hacemos saber que nosotros también. Extrañamos sus mensajes, sus videos, sus risas, que jueguen con nosotros, que comenten en las redes”, comentaron los integrantes de Me Caigo de Risa.

Tras cinco capítulos especiales a mediados de 2021, este programa cómico había anunciado que la séptima temporada sería la última, pues el productor sentía que debía dejar “descansar el formato”.

“Del año pasado para acá, (el programa) lo hemos hecho sin parar, la sexta y séptima temporadas fueron pegadas. Hicimos más de 75 programas, más los cinco de la gala. Creo que es momento de descansar el formato”, expresó en mayo de 2021 Eduardo Suárez, productor del programa.

Ante el anuncio, los seguidores de este programa humorístico demostraron su tristeza y llenaron la caja de comentarios con mensajes como “MCDR debería ser programa fijo en la tv, son de los pocos que valen oro y que realmente entretienen” y “Que no termine, que siga la familia disfuncional muy bueno el programa que nos hace pasar ratos agradables con la familia en estos tiempos tan difíciles”.

Cabe señalar que antes de su regreso oficial, Me Caigo de Risa tuvo una participación especial en la colecta del Teletón de 2021, pues durante el evento realizaron algunos sketches con el regreso del escenario inclinado.

Las conversaciones entre los miembros de La Familia Disfuncional sobre su posible regreso comenzaron cuando uno de los conductores estrenó su programa Faisy Nights, cuyo primer episodio llegó a Unicable el 15 de junio.

La transmisión de este proyecto personal comenzó con una “Conferencia de prensa” donde el conductor respondió preguntas del público; entre ellos se encontraba Ricardo Malagreff, quien preguntó sobre la octava temporada de Me Caigo de Risa. Varios integrantes de La familia disfuncional acudieron a dicho estreno.

Ante este cuestionamiento, Faisy respondió: “Seguramente si habrá, pero no sabemos ni cuándo, ni con quién”. De acuerdo con la página del Canal 5, señal de Televisa donde solía transmitirse este programa humorístico, el conductor aseguró que, en todo caso, las transmisiones de Faisy Nights no interrumpirían el posible desarrollo de Me Caigo de Risa.

