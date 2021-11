Me Caigo de Risa: todo sobre el reencuentro de “La Familia Disfuncional”

La Familia Disfuncional tendrá un reencuentro en un evento (Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

Luego de siete temporadas, 75 capítulos y cinco episodios de Gala, el programa humorístico Me Caigo de Risa transmitió su final definitivo el pasado 9 de mayo. Ese día, el elenco que conformaba La Familia Disfuncional anunció que sería la última temporada y que todos se dedicarían a otros proyectos televisivos.

Dicho final resultó profundamente nostálgico para los fans de Me Caigo de Risa, pues llevaba al aire desde el 2014 y se habían encariñado con personajes como Michelle Rodríguez, Faisy, Yurem y Mariazel.

Tras varios meses en silencio, la cuenta oficial de Instagram de este programa anunció hace una semana que Me Caigo de Risa volverá, al día siguiente, se dio a conocer que el Teletón será el evento que atestiguará tan esperado reencuentro.

“Nos vemos este 4 de Diciembre a las 9 am con la Familia Disfuncional en vivo para @teletonmexicooficial”, se puede leer en la publicación de Instagram. Aunque en el anuncio no se dijo que estuvieran trabajando en la octava temporada, la noticia alegró a los televidentes del programa.

”Que buena noticia! Me alegraron la semana”, “La mejor noticia que pude recibir hoy” y “Deberían ser un programa fijo” fueron algunos de los mensajes que llenaron la caja de comentarios de la publicación. En dicho video de apenas unos segundos de duración, se especificó que la transmisión especial ocurrirá el 4 de diciembre a las 9:00 horas en el canal Las Estrellas.

Este 25 de noviembre, la cuenta oficial de Me Caigo de Risa reveló un importante detalle sobre el reencuentro, pues anunció mediante una historia temporal que regresará el escenario inclinado, el cuál fue testigo de múltiples carcajadas y caídas tanto por parte de La Familia Disfuncional como de sus invitados.

Hasta el momento no se ha confirmado que además de su participación en el Teletón, este programa cómico vaya a producir su octava temporada. La última vez en que un miembro de La Familia Disfuncional habló sobre el tema fue cuando Faisy estrenó su reality llamado Faisy Nights.

Faisy Nights llegó a Unicable el pasado 15 de junio, la primera transmisión comenzó con una “Conferencia de prensa” donde el conductor respondió preguntas del público; entre ellos se encontraba Ricardo Malagreff, quien preguntó sobre la octava temporada de Me Caigo de Risa.

Ante este cuestionamiento, Faisy respondió: “Seguramente si habrá, pero no sabemos ni cuándo, ni con quién”

De acuerdo con la página del Canal 5, señal de Televisa donde solía transmitirse este programa humorístico, el conductor aseguró que, en todo caso, las transmisiones de Faisy Nights no interrumpirían el posible desarrollo de Me Caigo de Risa.

También expresó que estaba en disposición de rodar los dos programas al mismo tiempo, por lo que es muy probable que el final de la temporada 7 en Me Caigo de Risa no hubiera marcado el termino definitivo de este programa.

La cabeza detrás de Me Caigo de Risa aclaró en su momento que no se produciría una octava temporada para no sobre explotar el contenido:

“Del año pasado para acá lo hemos hecho sin parar, la sexta y séptima temporadas fueron pegadas. Hicimos más de 75 programas, más los cinco de la gala. Creo que es momento de descansar el formato”, expresó el productor Eduardo Suárez en mayo ante elementos de la prensa.

Suárez también aseguró que está agradecido con el público que sigue pidiendo el programa conducido por Faisy, pero aclaró que en este 2021 no sería posible un nuevo programa.

“También estamos a expensas a lo que diga la empresa, y según tenemos entendido este año, ya no hay lugar para Me caigo de risa, sería para el 2022″, dijo el productor, después de agradecer el interés del público por el famoso programa de improvisación, por lo que, a pesar de las afirmaciones de Faisy y el evento Teletón, todavía no está confirmado el destino de Me Caigo de Risa.

