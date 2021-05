Amanda Miguel y Diego Verdaguer: el longevo matrimonio que ha sobrevivido al distanciamiento, el la infidelidad y los rumores de divorcio

En palabras de Amanda, su matrimonio superó una infidelidad que ella perdonó por el gran amor que le tiene a Diego

Los cantantes argentinos Amanda Miguel y Diego Verdaguer son uno de los matrimonios más sólidos y queridos por el público mexicano, quien ha coreado sus grandes éxitos desde la década de los 80. La pareja lleva más de 46 años juntos, por lo que han enfrentado momentos cruciales en sus relación como una infidelidad, distanciamientos y un rumor de divorcio. A pesar de todo ello, siguen juntos.

Los intérpretes se conocieron cuando vivían en su país natal, Argentina. Fue alrededor de 1974 cuando Diego comenzó a cortejar a Amanda, quien a penas tenía 18 años de edad. A partir de ese momento, inició su historia de amor: “El amor que nos sostiene es más grande que cualquier cosa”, escribió la cantante en su Instagram.

De acuerdo con un relató que la pareja dio para El Universal, los entonces jóvenes se conocieron en las calles de Buenos Aires, cuando el cantante de Volveré vio a su futura esposa caminando, se acercó a ella y le pidió que aceptara tomar un café con él. Ella aceptó, pero no fue sino después de muchas citas y luego de que el músico dejara de verse con sus “amigas con derechos”, que la compositora aceptó iniciar una relación.

En una muestra de celos, Amanda Miguel le hizo un comentario sugerente a Galilea Montijo al ver que se acercaba mucho a su esposo

Diego declaró que su noviazgo se desarrolló con mucho respeto, pues en todo momento trató de mantener su distancia considerando la atracción que tenía por la interprete de Él me mintió. Además, explicó que al saber que ella también era cantante, la invitó a cantar con él en el escenario, con lo que surgió el famoso dueto que años más tarde conmovería con los temas Simplemente amor, Siempre te amaré y volvamos a empezar.

Meses más tarde, la pareja decidió casarse por el civil. Pero, hace tan sólo tres años, Diego y Amanda decidieron contraer nupcias en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús ubicada en la Ciudad de México. A la celebración asistieron familiares y amigos de la pareja, entre los que resaltó la presencia de su única hija Ana Victoria, quien nació en 1983.

Con el paso del tiempo, al ser un matrimonio conocido por el público, los esposos trataron de mantener su vida personal al margen, no obstante, el año pasado fue crucial en su relación, pues la intérprete de Así no te amará jamás dio a conocer que su esposo le fue infiel hace algunos años. En una conferencia de prensa que dieron juntos en el 2018, Amanda dijo: “Mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”.

La pareja estuvo separada por casi un año debido a que se encontraban en lugares diferentes cuando inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19 Foto: Instagram / @yoamandamiguel

No fue la única vez que la cantante de 64 años tocó el tema, pues en una entrevista para el programa Tu-night de Omar Chaparro, la compositora argentina comentó que perdonó a su esposo y no se arrepiente de haberlo hecho“.

“Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (...) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, exclamó.

Otro de los problemas que enfrentaron fue que el año pasado, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, la cantante de Castillos tuvo que alojarse cerca de la casa de Ana Victoria debido a la restricción de vuelos y el alto peligro de contagio, por lo que la argentina no pudo regresar a su casa por varios meses.

La situación la mantuvo alejada físicamente de su esposo por lo que los rumores de una posible separación se hicieron más fuertes, pero, desde que ocurrió el tan esperado reencuentro, la pareja no ha parado de demostrarse su amor por todos lados a través de fotos y mensajes.

