Surgió “La cumbia de Adame y su piquete” como burla a la pelea callejera del actor

Un usuario identificado como Mister Cumbia compartió el tema que hace mofa de la pelea de Alfredo Adame contra una familia (Video: TikTok)

Alfredo Adame se encuentra en medio de la controversia desde que el día martes 25 de enero se viralizara un video donde aparece el actor en medio de una riña callejera en la que forcejeó con una familia en la Ciudad de México.

El incidente del que existen distintas versiones, una de ellas un supuesto intento de robo con la táctica de los llamados “monta choques” –que consiste en propiciar una pelea tras un percance vial planeado-, generó revuelo y de inmediato surgieron las burlas al famoso y los memes que evidenciaron su falta de pericia en defensa personal.

Y es que en el video donde se le puede ver al también conductor enfrentándose en el Periférico sur contra una familia, cuya madre, una mujer identificada como Maythe, forcejea con Adame mientras se rehúsa a devolverle su teléfono celular.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular (Video: Twitter/@zegfret)

En el difundido clip también se ve al padre de familia derribar al actor, quien terminó con la camisa desabrochada y dando patadas en el piso, lo que provocó la mofa del público que cuestionó sus supuestas habilidades como atleta de artes marciales, tal y como en el pasado lo había asegurado el exesposo de Mary Paz Banquells.

Por si fuera poco, además de la pareja, quien arremetió contra Adame fue la hija del matrimonio, una niña participó en la contienda y golpeó al actor en las nalgas, provocando infinidad de reacciones y memes.

Ahora ante la ola de comentarios, ha surgido un tema musical a ritmo de cumbia que narra lo ocurrido. Así lo dijo a conocer en su cuenta de TikTok un usuario identificado como Mister Cumbia el rey de las cumbias virales, quien compartió la canción también en YouTube. El jocoso tema llamado La cumbia de Adame y su piquete hace mofa del también aspirante a político con la letra que reza:

Y esta es la cumbia de la golpiza de Adame y el piquete que se llevó

Pasó Iztapalapa, la gente lo miró.

habló de la madriza que el Adame recibió,

yo no sé por qué ni sé lo que pasó.





Sólo vi al Adame que del carro se bajó,

ahí lo recibió una fina familia,

y ellos se encargaron de ponerle la m*driza.





A ese pobre Adame ni el karate lo salvó,

ah, qué piquetito de la niña recibió

él lo que quería le dieran el celular.

quién diría que la doña se lo iba a madr*ar.





Lo tumbaron al piso, la camisa se le abrió,

ese pobre Adame de a tiro está bien panzón,

ese videíto en las redes ya pegó,

y hasta el Carlos Trejo de Adame se burló.





Pero lo más bonito fue lo que sucedió,

los memes que la raza a las redes subió,

La cumbia de Adame vamos a entonar

Adame, Adame

Una familia lo golpeó,

Adame, Adame

su piquete se llevó,

hasta el suelo se cayó,

con el piquete se calmó.

La red se inundó de memes respecto a la pelea de Alfredo Adame y la reacción de Carlos Trejo (Foto: captura de Twitter)

En tanto, Maythe Flores, la mujer con quien Adame peleó, reveló en una entrevista para TELEDIARIO ,con el reportero Tony Álvarez, que se encuentra analizando la situación jurídica que tomarán contra el actor, por lo que es un tema del que no puede dar muchos detalles hasta que su legista se los recomiende.

Maythe aprovecho el espacio del programa para desmentir las declaraciones que Alfredo Adame ha hecho en sus recientes entrevistas, pues aseguró que son mentiras. Ahí detalló que la pelea comenzó porque el actor golpeó el vehículo de la pareja, hecho que, según la mujer, se respalda con los videos.

El periodista Ignacio Alzaga confirmó la investigación de la Fiscalía en la riña (Captura: @alzagareporter/Twitter)

“No, nosotros no golpeamos su carro. Fue todo lo contrario, ahorita todo lo que el señor (Alfredo Adame) está diciendo es mentira y los videos hablan por sí solos (…) no es como ocultar el sol con un dedo, ¿no?, él es lo que está tratando de hacer”, compartió con el reportero.

SEGUIR LEYENDO: