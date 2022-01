Galilea Montijo aclaró cómo surgió su enfrentamiento con Lilí Brillanti: “Se le olvidó decir por qué”

Fotos: Instagram @galileamontijo / @lilibrillanticonductora

Galilea Montijo esta envuelta en la polémica una vez más, pero en esta ocasión por un problema que habría ocurrido hace 20 años. La presentadora de televisión aprovechó las cámaras del programa Hoy para dar su versión respecto al enfrentamiento que tuvo con su excompañera de trabajo, Lilí Brillanti.

Hace unas horas trascendió que la actriz y conductora, Lilí Brillante, destapó que supuestamente la tapatía habría intentado golpearla cuando trabajaban juntas en Vida TV, un programa de revista que llegó a la pantalla en 2001 y donde también figuraron Héctor Sandarti, Raúl Magaña, Mauricio Barcelata y Dolores Salomón, conocida como La Bodoquito.

Las declaraciones pronto llegaron a los oídos de Galilea Montijo, quien no se quedó atrás y quiso aclarar qué fue exactamente lo que motivó un distanciamiento entre ella y Brillanti hace dos décadas. Con un tono serio, la conductora comentó que se trata de un viejo problema, pues hubiera preferido que saliera a la luz en su debido momento y no en la actualidad.

La actriz confirmó que sí amenazó con golpear a su compañera

“Yo nací en el barrio, me crie en el barrio, desde chiquita he aprendido a defenderme, con fama, sin fama, con dinero o sin dinero me he defendido, me defiendo y siempre me voy a defender. Yo siempre he dado la cara para decir esto sí, esto no”, comenzó.

Contrario a lo que se esperaba, la tapatía confirmó que había externado algunas frases que fueron interpretadas como amenazas de golpe, pues llegó a sentir impotencia por la situación. Sin embargo, dejó en claro que nunca lo llevó a cabo. Además, Montijo reclamó que, después de revivir su enfrentamiento, Brillanti no explicó el trasfondo de la situación.

“Después de 20 años solamente se le olvidó decir por qué [...] al principio ella venía reporteando, usted se acuerda que venía ella de reportera. Alexis Núñez y Mercedes Fernández, quien en ese momento le da la oportunidad de casi casi estar como co-conductora y comenzó a filtrar, en aquel tiempo [...] ella filtraba todas estas notas en contra mía”, contó.

(Foto: Intagram/@lilibrillanticonductora)

La integrante de Hoy señaló que durante el tiempo que trabajaron en Vida TV, supuestamente Lilí habría filtrado información sobre su relación profesional y sobre su persona, lo que habría desatado una ola de rumores fuera del foro de televisión. Los dimes y diretes se alargaron hasta que la propia productora intervino y dejó en claro cuál era el papel que cada una tenía en el programa.

“La productora nos sentó y nos dijo: ´Mire, ella es la conductora principal [Galilea] y tu estás como co-conductora [Lilí], se te está dando la oportunidad de que aprendas´ y creo que ella [Lilí] decía: ´Es que me intimidaba´”, relató.

La tapatía de 48 años recordó que cuando llegó a enfrentar a su compañera, ella también habría tratado de defenderse provocándola. Afortunadamente, aguantó los comentarios y guardó su coraje. Antes de llegar a ese extremo, Galilea le habría pedido a Brillanti que dejara de inventar chismes porque terminaba perjudicándola y le pidió que cualquier inconveniente entre ellas fuera hablado en privado.

Galilea Montijo es una de las conductoras principales del matutino de Televisa junto a Andrea Legarreta (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Que yo me acuerde ese día que le reclamé ella me decía: ´Ándale, pégame, pero aquí pégame´ y yo me acuerdo que tenía un coraje”, dijo Galilea mientras hacía fuerza con las manos y el abdomen.

La conductora de Hoy habló sobre la polémica en una sección del matutino donde actualmente trabaja. Los compañeros que la acompañaron trataron de respaldarla y se lanzaron contra Lilí Brillanti, asegurando que había revivido la controversia porque supuestamente quería ganar notoriedad.

Entre los comentarios, Martha Figueroa reveló recientemente Brillanti habría solicitado trabajo en Hoy: “Después de dar estas declaraciones viene y le pide trabajo a Andrea Rodríguez, nuestra productora, pues no se por qué siento, me late, que no se lo van a dar”,

SEGUIR LEYENDO: