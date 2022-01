Se suicidó el hijo de la actriz Regina King

Ian Alexander Jr. , el único hijo de Regina King, se quitó la vida a los 26 años (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for LACMA)

Ian Alexander Jr., hijo único de la actriz y cineasta estadounidense Regina King, se quitó la vida el miércoles 19 de enero con tan solo 26 años, el día de su cumpleaños.

La triste noticia fue confirmada por la propia actriz con un doloroso mensaje de despedida. Alexander, que era músico y DJ, acompañaba con frecuencia a King a eventos de la alfombra roja. Madre e hijo tenían un estrecho vínculo.

“Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian”, expresó la ganadora del Oscar en un comunicado difundido el sábado por un portavoz. “Él era una luz brillante que se preocupaba por la felicidad de los demás.. Nuestra familia pide una consideración respetuosa durante este momento privado. Gracias”.

La directora de “One Night in Miami” tuvo a Alexander con su ex esposo, el productor discográfico Ian Alexander Sr. Se divorciaron en 2007 después de casi una década de matrimonio.

El joven manifestó a E! News durante la entrega de los Globos de Oro de 2019 que King “es una supermamá”. “No permite que días malos de trabajo ni nada regresen y arruinen el tiempo que tenemos. Es increíble tener una madre con la que disfruto estar”, dijo.

Regina King y Ian Alexander Jr. en los American Music Awards en 2019 (Photo by Kevin Mazur/AMA2019/Getty Images for dcp)

Ian y Regina estaban realmente unidos y años atrás decidieron homenajear ese amor que sentían el uno por el otro con un tatuaje en común. Precisamente se tatuaron “amor incondicional” en arameo, ella en su brazo izquierdo y él en su hombro.

Después de separarse del padre de Ian en 2007 después de nueve años de matrimonio, King admitió que ser madre soltera no siempre fue fácil, pero que nada es más fuerte que el amor por su hijo. “No sabes lo que es el amor incondicional hasta que no tienes un hijo”.

En honor al cumpleaños número 50 de su madre el año pasado, Ian rindió homenaje en Instagram y escribió: “Feliz cumpleaños a mi compañera, ¡muy orgulloso de ti e inspirado por tu amor y arte. Pero tenerte como mi madre es el regalo más grande que podría pedir. ¡Eres una verdadera superhéroe! ¡Te amo mamá! ¡Este día y todos los días!”.

Regina King con su hijo

El hijo de la actriz, que actuaba bajo el nombre artístico Desduné, escribió el 15 de enero en Twitter: “No creo que Instagram sea saludable para mí”.

En su última publicación en su cuenta de Instagram, publicada hace cuatro días, el músico promocionó el show que tenía programada para el viernes en Los Ángeles. Además de sus próximos shows, Ian acaba de lanzar un nuevo sencillo, ‘Green Eyes’, el 7 de enero. En Instagram hace una semana, King compartió un clip de la canción instando a sus seguidores a escucharla.

(Con información de AP)

