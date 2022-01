Los secretos de Jamie Dornan: el contrato para que no se vea su pene en pantalla y por qué su esposa no vio su exitosa saga “50 sombras de Grey”

Jamie Dornan es conocido por su interpretación de Christian Grey en la saga erótica "Cincuenta sombras de Grey" y como el asesino en serie Paul Specter en el thriller televisivo "The Fall" (Getty Images)

El irlandés Jamie Dornan comenzó su camino como modelo y se dio a conocer gracias al thriller televisivo “The Fall”, junto a Gillian Anderson. Para el papel del asesino serial Paul Spector estuvo a punto de no ser elegido por ser demasiado lindo y le llegó la gran oportunidad de protagonizar la trilogía erótica “Cincuenta sombras de Grey” luego de que Charlie Hunnam rechazó el personaje por tener la agenda completa.

La primera película basada en las novelas de la autora británica E. L. James catapultó a la fama a Dornan. Las malas críticas no impidieron que los fanáticos acudieran en masa a los cines. Se convirtió en uno de los actores más deseados del mundo. Lidiar con ese abrumador salto a la fama fue complicado para alguien que intenta mantenerse lo más alejado posible de los paparazzi y de la frivolidad de Hollywood.

Cinco años después del entreno de la primera entrega de la saga, el actor todavía trata con fans incapaces de entender que las escenas de sexo entre el sádico Christian Grey y Anastasia Steele, papel interpretado por Dakota Johnson, eran solo ficción. Tras ese éxito instantáneo, Dornan buscó despegarse de un personaje que le dio mucho pero que también le quitó oportunidades. No le fue gratis y pagó las consecuencias. Desde entonces, el actor ha buscado papeles más desafiantes en producciones de menos presupuesto.

Con su papel en “Belfast”, la nueva película de Kenneth Branagh que suena con fuerza para arrasar en nominaciones en la próxima edición de los premios Oscar, podría conseguir todo lo que un personaje casi la arrebata. Pese a este gran momento profesional, que también disfruta gracias al suceso de su nueva serie “The Tourist”, que se transmite actualmente en el Reino Unido y que llegará este año a HBO Max, Dornan no puede quedarse quieto. Ya está leyendo libretos para descubrir su próximo paso y coescribió un guion que espera poder realizar en un futuro cercano. Escribir, dice, es algo que siempre ha hecho, pero es difícil dedicarle tiempo en una casa con tres niñas. “Mi mayor temor es estar inactivo”.

Una vida con giros inesperados

Jamie Dornan empezó como modelo y luego probó con la actuación (Photo by Ian Gavan/Getty Images)

El 2021 lo tenía todo para ser el año de Jamie Dornan, pero no fue así. El actor perdió a su padre, el conocido obstetra y ginecólogo Jim Dornan, debido a complicaciones relacionadas con el coronavirus en marzo mientras él estaba confinado en Australia antes de comenzar a filmar la serie de la BBC “The Tourist”. Padre e hijo pasaron la pandemia en diferentes países por lo que hacía 18 meses que no se veían.

Jamie no pudo estar a su lado cuando se enfermó y aún no ha podido organizar un funeral por su padre por las restricciones debido a la pandemia. En una entrevista para The Telegraph, el actor no evitó mostrarse vulnerable y admitió que a pesar de haber vivido un gran año a nivel profesional, luego de la muerte de su padre nada volvió a ser como antes.

“Su muerte fue bastante brutal”, reveló en conversación con el tabloide The Sun. “Estaba en cuarentena en un hotel en Sydney con toda mi familia, con tres días de cuarentena que quedaban el día que murió, sin poder salir de esta maldita habitación”.

Jamie confesó estar devastado por el hecho de que Jim nunca pudo verlo en su última película, “Belfast”. Un filme en blanco y negro de Kenneth Branagh que tiene lugar en la década de 1960 y que relata la vida de una familia irlandesa de clase trabajadora y la infancia de su pequeño hijo. El actor interpreta el papel del patriarca de la familia, un personaje que construyó con todo el amor de su propio padre.

Para el actor, su padre era un referente en todos los aspectos.”Puedes buscar durante mucho tiempo, sería muy difícil encontrar algo negativo que decir sobre él. Fue un faro de positividad”, explicó. “Era el más grande de los hombres, muy amable y maravilloso”.

“Solía decir: Tratas a la persona que limpia el juzgado de la misma manera que tratas al juez. Papá tenía tiempo para todos”, recordó el actor sobre su padre que falleció a los 73 años.

Jim lo preparó a Jamie para sobrellevar el dolor de su ausencia. El actor tenía sólo 16 años cuando su madre, Lorna, falleció de cáncer de páncreas en 1998, y reveló que su padre le dijo en ese momento “No dejes que esto sea lo que te defina” e intentó que viera las cosas de otro modo. “Sucedió, ¿cómo podemos avanzar y sacar algo bueno de esto?”.

“Probablemente soy una persona mucho más fuerte como resultado”, dijo el actor sobre perder a su madre cuando era adolescente. “Era joven e ingenuo y tuve que crecer muy rápido. Tuve que encontrar una fuerza y una resiliencia que no sabía que tenía”.

Jamie Dornan perdió a su madre a los 16 años (Getty Images)

La tragedia lo golpeó de nuevo un año después, cuando cuatro de sus mejores amigos murieron en un accidente automovilístico. Dornan cayó en una profunda depresión y tuvo que recibir ayuda psicológica para lidiar con todos esas muertes. Admitió que fue un momento “sombrío” y que con la ayuda de sus hermanas y su padre pudo construir quién era su madre como persona. “Es algo muy extraño, y no muy agradable tener que reconocer que hay muchos aspectos de ella que no recuerdo”, explicó el actor, que hoy se aferra a esos momentos fugaces que llegan a su cabeza de su tiempo con ella.

El padre del actor, que estaba casi retirado de la medicina, descubrió un inesperado interés por la actuación después de aparecer brevemente en “The Fall”, que protagonizó su hijo, y volvió a aceptar otro papel sin decírselo a Jamie en un episodio de la serie “Marcella”, aunque su diálogo se eliminó en posproducción y terminó apareciendo sólo como extra.

Dornan ha dicho que la muerte de su padre lo hizo más ambicioso en su carrera como actor. “La muerte de mi papá ha encendido este fuego extra dentro de mí, este quemador extra de querer tener éxito. Por alguna razón, desde que se fue, tengo la extraña cosa de querer probarme algo a mí mismo, de probar algún tipo de sucesión que sea impresionante”, dijo el protagonista de Belfast al diario The New York Times.

La mujer que robó su corazón

Jamie Dornan y Amelia Warner en los premios Oscar 2017 (Photo by Steve Granitz/WireImage)

Antes de que Jamie Dornan se convirtiera en una estrella de Hollywood era un modelo de portada de Calvin Klein y un aspirante a músico que estaba saliendo con una actriz conocida. Su primer amor famoso fue Keira Knightley, a quien conoció en 2003. Él tenía 21 y ella acaba de cumplir los 18. Parecían el uno para el otro, sin embargo dos años después la pareja anunció su separación a través de un comunicado en la revista People.

Por aquellos años, Dornan era parte de Sons of Jim, una banda indie irlandesa que fundó con su compañero de escuela David Alexander. Su desafortunada historia de amor se convirtió en la canción “Only On The Outside”. “Puedo ver a tus sofisticados amigos tratando de robar tu inocencia. Eres tan débil cuando estás con ellos”, dice parte de la letra. “La canción duele tanto cuando la canto. Estábamos tan enamorados. Trata sobre las dificultades en una relación, todo el mundo las tiene”, confesó el actor a The Mirror.

El actor admitió que se sintió intimidado por la fama mundial de la actriz. “Empecé a sentirme incómodo. Los dos nos dimos cuenta que las cosas no podían continuar así”, reconoció en una entrevista en 2006, dejando ir a su primer gran amor.

Jamie luego tuvo romances fugaces con Lindsay Lohan, Sienna Miller, Mischa Barton y Kate Moss, con quien trabajó para Calvin Klein, en 2006. Al parecer, las fotos de la campaña subieron la temperatura entre los protagonistas y la historia siguió detrás de cámara.

Jamie Dornan y Amelia Warner (Photo by Dave J Hogan/Getty Images)

Tras esos breves amores, el actor conoció a la mujer de su vida: Amelia Warner. En 2007, la reconocida compositora (ex esposa de Colin Farrell) y el irlandés iniciaron una relación. Fue amor a primera vista. “Estoy más enamorado hoy que al principio”, confesó Dornan.

Tras seis años de noviazgo, en abril de 2013, la pareja selló su amor en una íntima ceremonia. Unión que se terminó de coronar meses después con la llegada de su primera hija, Dulcie. Tres años después, el matrimonio decidió agrandar la familia con Elva. Y en 2019, en absoluto secreto, le dieron la bienvenida a su tercera hija, Alberta.

Dornan disfruta del anonimato y de su familia a miles de kilómetros del letrero de Hollywood. Nunca adoptó el estilo de vida de una estrella de cine, nunca se sintió cómodo con el centro de atención o de tratar de entablar una pequeña conversación con extraños en una fiesta de la industria. “Es un poco agotador”. Cuando no está en un set de filmación, el actor pasa sus días en una campiña inglesa, donde la pareja decidió criar a sus tres hijas.

Jamie Dornan y Dakota Johnson en la premiere de "Fifty Shades Darker" en Los Ángeles (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

La popularidad de Dornan explotó al encarnar a Christian Grey en la adaptación cinematográfica de la saga de novelas eróticas de E.L. James. Las escenas sexualmente explícitas que el actor tenía que interpretar junto a Dakota Johnson hicieron que el matrimonio tenga que hacer frente a constantes rumores de crisis. En un momento se llegó a decir que la compositora presionó a su marido para que abandonara la secuela. No obstante, ella lo negó tajantemente. Lo que sí es verdad es que nunca vio ninguna de las películas que han convertido a su marido en un icono sexual. Así lo contó el propio actor.

“Ella no quiere verla”, confesó Dornan en la premiere de la primera película de la saga. Si bien Warner llegó al estreno del brazo de su marido, Amelia se resistió a entrar a la sala donde se proyectaba. “Me quiere y apoya mi trabajo, pero creo que no va a ser capaz de sentarse a verla. No voy a presionarla en su decisión”, dijo el actor.

En el programa de Ellen DeGeneres, cuando se le preguntó si era porque “ser ese hombre” es difícil de cumplir, explicó: “Ella no ha visto ninguna de las películas de ‘Cincuenta sombras de Grey’. Me gusta pensar que está enamorada de mí, no de ningún personaje. Y además no tengo ningún interés en pagarle una entrada para que me vea haciendo… ya sabes”.

Dakota Johnson y Jamie Dornan (AFP)

En otra oportunidad el actor contó a la revista Variety que una admiradora estaba convencida de que él había tenía un hijo con Dakota Johnson. Una fanática le envió un collage de fotografías de un niño, acompañado de una nota que decía que era su hijo. “Y no solo eso, sino también que me lo enviaba porque mi mujer tenía que saber que había tenido este hijo de 7 años con otra mujer”, explicó el actor. “No voy a negar que la persona que escribió esa carta logró llamar mi atención, pero también me dio bastante miedo”.

Uno de los hombres más sexies del momento también reveló que si en la saga no hay ninguna escena de él completamente desnudo es porque esa fue una decisión tomada de antemano y con firmas de por medio. “Uno quiere apelar a una audiencia lo más masiva posible sin asquearlos. No quieres hacer algo innecesario, feo y gráfico”, declaró al artista. “En el contrato se estableció que los espectadores no verían mi pene”. Acerca de las escenas eróticas con Johnson, Dorman dijo: “Todo el que cree que los actores se excitan haciendo escenas de sexo está equivocado. Hay docenas de hombres parados, moviendo cables y equipos de iluminación. Eso no es sexy, a menos de que te guste ser visto, lo que a mí no me agrada”.

La casa de los galanes arruinados

Jamie Dornan y el ganador del Oscar Eddie Redmayne (Photo by Donato Sardella/Getty Images for W Magazine)

Muchos actores inician sus trayectorias siendo desconocidos y asistiendo a todo de audiciones. Jamie Dornan comenzó como todos y poco a poco se hizo un nombre en el negocio del cine. Pero antes de saltar a la fama, allá por el año 2008, vivió en la misma casa con Robert Pattinson, Andrew Garfield, Eddie Redmayne y Charlie Cox. Entre cervezas y pizzas congeladas, esta pandilla de desconocidos logró convertirse en super estrellas.

A pesar de que entonces no tenían mucho éxito y competían por los mismos roles, la camaradería entre ellos siempre se mantuvo intacta: “Muchas veces íbamos a las mismas audiciones, nos preparábamos unos a otros, nos ayudábamos para tratar de obtener el mismo trabajo por el que todos estábamos audicionando. En ese momento las cosas no funcionaban para nosotros, pero afortunadamente con el tiempo todo cambió”, contó el actor británico, que en ese entonces era famoso en el mundo de la moda. En 2004, se convirtió en modelo de Calvin Klein y apareció en campañas de Dolce & Gabbana, Dior, Armani y Banana Republic. La revista GQ lo apodó “el Kate Moss masculino” en 2006.

Después de abandonar la carrera de administración de empresas en la Universidad de Teesside, Dornan trabajó en un pub de Londres durante unos meses para llegar a fin de mes antes de embarcarse en una carrera como modelo. No estaba interesado en dedicarse al modelaje, pero su madrastra y sus hermanas lo persuadieron. Dornan recuerda su pasado como top model como un simple negocio lucrativo. “Estaba en mis 20 y me ofrecían una cantidad tonta de dinero para que me apoye contra una pared con la cabeza gacha”.

Luego dejaría Londres con destino final Los Ángeles para convertirse en actor.

Jamie Dornan en el festival de cine de Toronto (Photo by Joe Scarnici/Getty Images)

Una vez que cambió a la actuación, las cosas se pusieron difíciles. Su primera audición fue para interpretar a un conde que llama la atención de Kirsten Dunst en “Marie Antoinette” (2006), y consiguió el papel de inmediato. Pero todo se terminó ahí para él. “Tuve mucha suerte de comenzar en ese nivel, luego apenas trabajé durante ocho años”, contó al diario The New York Times. “Te muestran la zanahoria, y luego te quitan la zanahoria”.

Buscó durante mucho tiempo, e incluso cuando consiguió un papel regular en la serie “Once Upon a Time” como el apuesto sheriff, fue asesinado abruptamente después de nueve episodios. Dornan recuerda a sus compañeros de reparto celebrando la seguridad laboral de un programa que duraría siete años mientras que él fue echado después de tres meses.

Con poco dinero y en busca de una mínima oportunidad en Hollywood, tanto a actor como a sus amigos no les quedaba otra que llevar una alimentación poco saludable. “Lo que más había era cerveza, pizzas congeladas y fiambre de para sobrevivir”, reconoció el intérprete. “Fue un grupo divertido y seguimos siendo buenos amigos”, dijo Dornan sobre su convivencia con actores que, al igual que él, se hicieron muy famosos.

Charlie Cox obtuvo el primer papel de alto perfil de los compañeros de cuarto cuando protagonizó “Stardust” en 2007 junto a Michelle Pfeiffer y Robert De Niro. Robert Pattinson explotó seriamente en 2008 cuando consiguió el papel de Edward Cullen en “Crepúsculo”. En tanto, Eddie Redmayne se hizo un nombre en “Les Miserables” en 2012, y en 2014 ganó un Oscar como mejor actor por la película “La teoría de todo”. Andrew Garfield se hizo famoso gracias a “Red Social” en 2010, mientras que Dornan tuvo un éxito tardío al resto de sus famoso amigos. Afortunadamente, todo cambió para él gracias a su papel asesino en el thriller “The Fall”, un personaje que cambió las reglas del juego y que lo puso en el radar de los ejecutivos de casting de Hollywood que buscaban al hombre adecuado para interpretar a un apuesto sádico en “Cincuenta sombras de Grey”.

En la serie de entrevistas “Actors on Actors” de Variety, Dornan y Redmayne se entrevistaron en 2020 y arrojaron aún más luz sobre su breve paso como compañeros de piso en los primeros días de sus carreras. Ambos, que se describieron a sí mismos como mejores amigos, recordaron con cariño la época en que las audiciones eran escasas.

En noviembre pasado, Dornan y Andrew Garfield coincidieron en el programa de James Corden y hablaron de este increíble grupo de amigos que se formó entre aspirantes a estrellas. En un momento de la entrevista, los actores recordaron una divertida historia de su pasado sin fama ni dinero. “Íbamos al Standard Hotel en Sunset Boulevard para jugar al ping pong y pedíamos un cocktail para todos porque no podíamos pagar más que eso, y nos tirábamos seis o siete horas allí. Te obligaban a pedir algo de comer o si no te echaban así que pedíamos una hamburguesa y le dábamos un bocado cada uno”.

Seguir leyendo: