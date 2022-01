Toño Mauri descartó bancarrota de Luis Miguel y afirmó que “es otra persona”

Mauri es gran amigo de Luis Miguel desde hace décadas (Fotos: Instagram @z.baldo / @lmxlm)

Luis Miguel se volvió a posicionar en la conversación del público luego de que la revista TVNotas publicara que presuntamente el cantante había sufrido una lesión en su hombro, misma que no evolucionó favorablemente e incluso “se le estaba gangrenando el brazo”, por lo que corría el riesgo de perder dicha extremidad.

Además, la publicación aseguró que el popular cantante se había gastado en excesos todo el dinero que había obtenido con Luis Miguel: La serie por lo que presuntamente se encontraba en graves problemas económicos y hasta “en bancarrota”.

Al respecto, ha sido su amigo Toño Mauri, quien es cuñado de Miguel Alemán Magnani –íntimo amigo de Luis Miguel- quien desmintió dicha información según lo que él sabe, y que las personas que están cerca de El sol lo estarían manteniendo a flote:

“Yo no creo (que esté en bancarrota), él tiene un equipo, muy interesante, sólido, yo no creo que tenga esa situación, que yo sepa, en lo personal, él no está en esa situación. Espero que no, porque obviamente él ha hecho un gran trabajo con todo lo que ha venido a través de la serie, la gira que tuvo fue una gira muy exitosa”, contó en el programa Sale el sol.

Luis Miguel Coka es un admirador del cantante, quien a su corta edad aspira a ser un intérprete. Recientemente captó a Luis Miguel en un concierto, y según la imagen, no se le notó fracturado (Captura: @luismiguelcoka/Instagram)

Sobre el estado de salud del cantante de México en la piel, Mauri dijo no saber nada de la supuesta fractura que Luis Miguel habría sufrido, aunque sí reveló que Miki continúa con planes para regresar a la escena musical muy pronto, por lo que ya trabaja en una nueva producción discográfica.

“Que yo sepa, no supe, no tengo registrado (que le haya dicho) ‘tengo un problema en el brazo’, jamás… Lo que sí sé, es que está muy motivado, está buscando canciones, ¡hombre!, es Luis Miguel, lo que queremos es que salgan más cosas, sobre todo música, la última vez que nos vimos fue en una… es que son pláticas que no hablas de trabajo ni de… aprovechas que son pocas y buenas, y te dedicas más a hablar de situaciones personales y chistes, él es muy simpático, a la hora que platicas con él es muy simpático”.

Mauri aseguró que Luis Miguel ya trabaja en una nueva producción discográfica (Fotos: Instagram @miabarajas12 / @miabarajas12)

El actor, quien también funge como productor en la serie biográfica de Miguel Bosé, no pudo asegurar a ciencia cierta si Luis Miguel ya había accedido a la vacunación para reducir el riesgo de infección grave por COVID-19, y contó que la última vez que se encontró con el famoso cantante platicaron anécdotas de su infancia.

“Yo espero. La verdad es increíble. He platicado con personas que no se han vacunado, yo los respeto mucho porque yo no me meto, no soy el que quiero cambiar al mundo. La última vez que vi a Luis Miguel yo todavía no me enfermaba, todavía estaba bien y nos vimos aquí en Miami, nos vimos en un bar, mi cuñado (Miguel Alemán Magnani), él y yo, y platicamos un largo rato, estuvimos como una hora y hablamos de cosas que nos pasaron de chicos”, contó.

Miguel Alemán Magnani es gran amigo de Luis Miguel, y cuñado de Toño Mauri (Foto: Cuartoscuro)

Toño Mauri destapó que Luis Miguel se ha vuelto una persona muy espiritual, al ser cuestionado si el intérprete “es una persona cercana a Dios”, Toño aseguró:

“Yo creo que sí, a su manera, a su forma de ser (…) y porque le dio mucho sentido a su rosario, yo creo que, igual que todos, las circunstancias te hacen más sensible y abrir los ojos y a darte cuenta de muchas cosas. Te puedo decir que el Luis Miguel de ahorita no es el de hace 10 años, es otra persona, y es parte de la madurez, parte del aprendizaje que te da la vida, sí creo que es una persona que ha cambiado mucho, sí, definitivamente sí”, finalizó.

