“Tu felicidad quedó bastante dañada”: mamá de Octavio Ocaña celebró su cumpleaños con desgarradora imagen

La madre de Octavio Ocaña tuvo que celebrar su cumpleaños 51 sin su hijo menor (Foto: Instagram/@berthaocaa)

La familia de Octavio Ocaña continúa con su duelo y recuperación tras la muerte del joven actor el pasado 29 de octubre, luego de una persecución con policías de Cuautitlán Izcalli que terminó con una serie de disparos por parte de los uniformados.

En medio de este duro proceso, la mamá del histrión que participó en la serie Vecinos como “Benito Rivers”, la señora Ana Lucía, cumplió 51 años y tuvo que realizar este festejo por primera vez sin uno de sus hijos, por lo que, además del tradicional pastel, decidió tatuarse el nombre de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, Bertha Ocaña, compartió una desgarradora imagen en la que su hermano Octavio, entre lágrimas, abraza a su madre con mucha fuerza. Esta fotografía, de la cual se desconoce la fecha, estuvo acompañada con un extenso mensaje de felicitación.

En él destacó el enorme dolor por el cual se encuentran pasando en este momento, mismo que ha afectado de sobremanera a su madre.

“Mamita no se ni que decirte por qué normalmente es ‘Feliz Cumpleaños’ pero tú felicidad quedó bastante dañada para tu hijo este día era de lo más importante y especial pero para nosotros los que quedamos lo sigue siendo mi reina, te amo y celebro y bendigo tu vida” (sic), escribió.

Bertha Ocaña escribió un extenso mensaje dedicado a su madre y su hermano (Foto: Instagram/@berthaocaa)

Posteriormente, indicó que su mejor regalo “ya se le fue”, haciendo referencia la triste partida de Octavio, pues se trataba del más pequeño de la familia.

“Se perfecto que tú sentir no lo siente nadie y se que tu mejor regalo ya se nos fue pero aún te quedan 2 personitas para seguir luchando y hechandole ganas aunque nunca fuimos las consentidas ja ja eso era muy obvio pero bueno era inevitable por ser el más pequeño era el consentido de todos” (sic), escribió Bertha.

Finalmente, señaló que la fotografía del abrazo fue la única que les tomó juntos. Asimismo, aseguró que Octavio Ocaña la cuida y la celebra desde el cielo para otorgarle la sanación necesaria para sobrepasar la tristeza que embarga su corazón.

“Hoy te celebra desde el cielo tu pedacito de vida tan solo imagina que te abraza como la última foto que les tome mientras te abrazaba tan fuerte por qué te amaba más que nada en este mundo y mientras tanto nosotras te celebramos en lo terrenal agradeciendo a Dios este día más de tu vida y mi único deseo y el único regalo que yo quisiera darte es el alivio para tu alma, es la sanación que necesitas por qué me parte el alma saber que moriremos con este dolor pero no nos queda más que seguirlo enfrentando y te juro que tendrás la Justicia que tanto anhelas para poder vivir en paz lo que nos reste de vida. 51 años y los que faltan primero Dios”, sentenció.

La mamá de Octavio Ocaña decidió tatuarse el nombre de su hijo (Foto: Instagram/@berthaocaa)

Otra acción que realizó la familia de “Benito Rivers” para superar el duelo fue cumplir una de sus últimas voluntades, la cual consistía en inaugurar una una cafetería llamada Coffee and Churros, misma que está ubicada en calle Allende 8 barrón, Centro, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero.

El acto fue consignado por Bertha Ocaña en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de toda su familia, junto a Nerea Rodríguez, prometida de su hermanos, al frente del negocio, sonrientes, para complacerlo hasta el cielo.

“Mi rey hermoso hoy cumplimos uno de tus planes que tenías antes de concluir el año, ésto demuestra el gran ser humano que fuiste y que siempre estuviste para tu familia y amigos tú ibas a inaugurar la Café pero lo hicimos en tu memoria mi cielo por qué en nuestras vidas todo es por ti y para ti y siempre estaremos para las personas que tanto quisiste y que tanto te quisieron mucho éxito en este nuevo proyecto, los queremos muchísimo Fam. Alemán”, escribió.

SEGUIR LEYENDO