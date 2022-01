Alejandro Fernández celebró los 10 meses de su nieta Cayetana con tierna imagen

Alejandro Fernández se convirtió en abuelo en marzo del 2021 FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Alejandro Fenrández sorprendió a sus seguidores de redes sociales con algunas imágenes de Cayetana, su primer nieta. El intérprete del regional mexicano no dejó pasar por desapercibido una fecha tan especial, pues la bebé cumplió 10 meses de edad.

Cayetana Barba Fernández nació el 14 de marzo del 2021 en Guadalajara, Jalisco. La bebé midió aproximadamente 49 centímetros y pesó 3.660 kilogramos. El anuncio de su llegada estuvo envuelto en la polémica, pues sus padres Camila Fernández y Francisco Barba habían contraído nupcias tan solo unos meses antes. No obstante, la integrante de la familia se ha ganado el cariño del público por el inmenso amor que inspira en su abuelo.

Cayetana cumplió 10 meses de edad y el Potrillo aprovechó la ocasión para presumir a su nieta a través de unas imágenes que compartió en sus historias de Instagram. El intérprete de Me dediqué a perderte y No lo beses subió un breve video donde se ve a la bebé caminando con ayuda de un juguete especial y acompañó el fragmento con un sentido mensaje donde dejó al descubierto un tierno apodo.

(Captura: @alexoficial/Instagram)

“10 meses de mi bebesaurio hermoso”, escribió sobre el video que fue musicalizado con Count on Me de Bruno Mars. Pero la celebración no paró ahí, pues horas después Alejandro Fernández hizo una segunda publicación.

El Potrillo compartió otro breve video que aparentemente se lo habría enviado su hija, Camila Fernández. En el audiovisual se escucha a la también cantante hablando con su bebé, mientras la niña se levantó con ayuda de un mueble y se dispuso a caminar.

“Cayetana, ¿estás cumpliendo hoy 10 meses? ¿Cayetana? ¿gorda?”, preguntó Camila tratando de que su hija contestara y así lo hizo, con un balbuceo.

(Captura: @alexoficial/Instagram)

Esta no ha sido la única vez en que Alejandro Fernández comparte el amor que siente por Cayetana con sus fans, pues desde que nació ha tratado de convivir con su nieta el máximo tiempo posible. Cabe mencionar que en esta ocasión, el cantante de 50 años felicitó a la bebé desde la distancia, pues se encuentra de vacaciones junto a su novia, Karla Laveaga.

Los enamorados decidieron pasar unos días en un ambiente frío, en medio de montañas nevadas. Hace unas horas, el Potrillo publicó, en su perfil de Instagram, un breve video que fue grabado mientras se deslizaba suavemente por la nieve con ayuda de unos skis. El intérprete del regional mexicano portó un atuendo bastante abrigador que incluyó un pantalón y una gran chamarra, además de su equipo de protección.

Su posteo causó sensación entre sus casi 4 millones de seguidores en la plataforma, quienes llenaron la caja de comentarios con mensajes de cariño, amor y buenos deseos, además de uno que otro halago. Entre las reacciones que recibió el cantante resaltó la presencia de algunas figuras del medio, tales como Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete, Jaime Camil, quien interpretará a Vicente Fenrández en la bioserie que aprobó la familia.

(Captura: @alexfernandez.g/Instagram)

“Qué envidia de la buena”, escribió el actor de La fea más bella. “Bellísimo paisaje y bellísimo estás tú, Alejandro”, “Hasta esquiando se ve rechulo”, “Que bueno es verte feliz”, fueron algunos mensajes que recibió.

Por otro lado, en los próximos meses Alejandro Fernández festejará el primer año de Cayetana y, por la cercanía que tiene con ella, podría planear una fiesta inolvidable. También está a punto de convertirse en abuelo por segunda ocasión, pues Alex Fernández y Alexia Hernández se encuentran en la dulce espera de su primogénita a quien llamarán Mía.

Cabe recordar que la pareja podría llegar al altar a finales de este 2022, esto después de que aplazaron la celebración religiosa debido a la salud de don Vicente Fernández.

SEGUIR LEYENDO: