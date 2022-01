El día que despidieron a María Félix y Jorge Negrete de una serie de televisión

El 18 de octubre de 1952 se casaron los actores María Félix y Jorge Negrete Fotos: Twitter @AntonioJoseRH // AFP

María Félix es considerada un ícono en la cultura popular, por sus grandes actuaciones en la Época de Oro del Cine en México, y su característica y dura personalidad. Por otro lado, Jorge Negrete fue uno de los cantantes y actores más importantes en la historia de México. La boda de ambos no solo fue una de las uniones más polémicas en el siglo pasado, sino que también inspiró a los creadores de contenido primerizos de la televisión mexicana.

Aunque muy pocas personas lo saben, ambos participaron en los inicios de la televisión, inaugurada en México con el Canal 4 en 1950. Los personajes por separado ya contaban con un gran público, trayectoria y mucha controversia, por lo que los ejecutivos de los nacientes canales de televisión y sus grandes patrocinadores no perdieron la oportunidad de probar con ellos fuera del formato del séptimo arte.

Juntos protagonizaron 4 películas del Cine de Oro Mexicano (Foto: Cineforever)

En 1952, la pareja cumbre del cine nacional formada por la ya gran María Félix y El Charro Cantor, como se le conocía a Jorge Negrete, se casó, después de una enemistad de años que ninguno de los dos ocultó. Naturalmente, la televisión no podía dejar pasar esta oportunidad de seguir ganando adeptos a través de las reconocidas estrellas, pues el formato del teleteatro no estaba rindiendo “los encantos” que le habían sido prometidos a sus dueños.

De esa manera la Publicidad Morkron, del ex locutor de radio Guillermo Morales, le encargó a Joaquín Bauche Alcalde la preparación de una serie para Negrete y Félix. Un proyecto muy ambicioso para su época, pues nunca antes se había realizado algo así en el país y lograr la aprobación de ambos a solo meses de haberse casado -aún con el gran furor que tenía dicha celebración- también había sido un reto muy difícil de vencer.

En 1942 María Félix tuvo la oportunidad de su primer protagónico en "El peñón de las ánimas"; su compañero fue Jorge Negrete (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Bauche Alcalde y Dionisio Azcobereta propusieron Escenas inmortales, nombre oficial de la serie que ambos estelarizaron para la televisión abierta . La idea era revivir grandes romances del cine, incluyendo algunas de sus cintas más importantes como El Peñón de las Ánimas y Enamorada, ya al aire también presentaron diversas obras como Doña Bárbara y La Dama de las Camelias, entre otras.

Según el periodista y escritor Manuel Bauche Alcalde en el libro Apuntes para una historia de la televisión mexicana II, cuando leyó los libretos, la pareja aceptó de inmediato y pronto saldría a través del Canal 2 la producción más costosa para ese momento en la televisión mexicana y de toda la época de los 50 y parte de los 60, que solo sería superada en presupuesto con el fin del teleteatro y la llegada de las telenovelas en 1958, con Senda Prohibida la primera telenovela en la historia de México.

Su matrimonio apenas duro un año y meses (Foto: Twitter/@tlatoani_cuauhtemoc)

Pero el entusiasmo de todos no bastó para vencer las dificultades que el ritmo de la televisión imponía a los actores que venían del cine. La serie llamó la atención del público, pero no tuvo el éxito deseado y, al cumplir su primer ciclo, salió del aire. Negrete no volvió a hacer televisión y María Félix tardó más de 10 años en aceptar una propuesta para trabajar en ella.

Existen muchos rumores sobre qué fue lo que realmente pasó en esta serie y en especial con sus dos protagonistas; de acuerdo con el cronista Eduardo Rodríguez a Jorge Negrete le fallaban los diálogos porque ya no los coordinaba y a María Félix se le olvidaban los textos. En este caso, se valían de notas en la escenografía para poder apoyarse y que las cosas salieran bien. Jorge extravió una de las notas en la que estaba escrita la letra de una canción y las consecuencias no se hicieron esperar: fue la gota que derramó el vaso para que los directivos determinaran quitarle el contrato a la pareja Negrete-Félix.

