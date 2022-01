Cuál fue el millonario regalo que Jorge Negrete le dio a María Félix y que desató una batalla

El famoso collar de esmeraldas fue uno de los tesoros más grandes de María Félix (Foto: INAH)

María Félix se caracterizó por ser una mujer a la que le gustaba rodearse de lujos; su casa tenía acabados muy costosos, coleccionaba obras de arte que compraba y le regalaban, fue inspiración para firmas de diseñadores de renombre, por lo que Jorge Negrete en una ocasión quiso darle un muy especial collar que nunca terminó de pagar.

El romance entre La Doña y el Charro Cantor comenzó después de años de enemistad. Ambos habrían notado que tenían muchas cosas en común y rompieron la pared de su desprecio para darse cuenta de que cada uno tenía sus talentos y belleza, por lo que no tardaron en enamorarse.

Una de los detalles que primero habían molestado a Negrete sobre María Félix, la excentricidad de la actriz, fue precisamente lo que motivó al cantante a ser parte de la vida de lujos de su pareja.

La boda fue el evento más importante de su época por el nivel de fama de ambos artistas (Foto: Facebook/Fundación María Félix)

Durante la llamada boda del siglo, el protagonista de Ay, Jalisco, no te rajes, decidió darle de regalo de bodas algo muy especial a su esposa, y no fue nada menos que un muy costoso collar, el cual envuelve a muchos mitos que la misma Doña poco tiempo después aclaró.

Esta joya es el famoso collar de esmeraldas con el que en tantas ocasiones fue fotografiada la protagonista de Enamorada.

Negrete le dio a Félix la que habría sido la más costosa de todos sus tesoros, pues al momento de su compra fue valuado en 300 mil pesos mexicanos, que actualmente rebasaría los 10 millones de pesos. Sin embargo, el romance entre las dos estrellas duró poco más de un año, pues el Charro Cantor falleció, dejando viuda a La Doña.

No pasó mucho tiempo para que el hermano de Jorge, David Negrete, contactara a la actriz para informarle que su fallecido esposo no pudo terminar pagar el collar y tenía que devolverlo, reveló en su libro autobiográfico. Ella se negó completamente, no sólo por el afecto y admiración que sentía por su collar, sino porque la relación con la familia del protagonista de El Rapto era muy mala.

María se guió por la idea de que si ya le habían regalado algo, no se lo podían quitar (Foto: Facebook/María Félix: Todas mis guerras)

Ya que María se mostró renuente a darle su joya a los Negrete, decidió hipotecar una de sus propiedades para poder pagar la hipoteca de la casa de los papás del histrión, pero eso no fue suficiente para el hermano de Jorge, quien decidió llevar el caso hasta los tribunales.

A Félix le negaron el salir del país hasta que se llevara a cabo el juicio, pues se levantó una orden judicial en su contra.

La protagonista de Estrella vacía decidió no darse por vencida y aceptó todas las medidas dictadas, hasta que se reunió con el juez y la familia Negrete. Ahí le fue ordenado entregar el collar o pagar una fianza de hasta 643 mil pesos, ella aceptó lo segundo.

La actriz habría tenido que pagar mucho más dinero por el collar entre batallas legales que su precio original (Foto: INAH)

El caso no quedó ahí, pues la familia del guanajuatense se negó a que se aceptara la fianza, ellos querían el dichoso collar. Nuevamente se interpuso una denuncia en contra de la histrionisa y mientras intentaba viajar a Francia junto a su nuevo esposo, Alex Berger, las autoridades le notificaron que, de nueva cuenta, no podía dejar el país.

Ni la familia del Charro Cantor ni Félix pensaban en ceder, así que la pelea llegó hasta el Tribunal Superior, donde La Doña con tal de no regresar el collar, pues ya era la última vez que se lo exigirían, decidió pagar un fideicomiso para la única hija de su esposo, Diana. Esto no fue un movimiento que le haya salido barato, pues pagó 500 mil pesos y así, finalmente, se lo quedó.

