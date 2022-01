Pedro Sola reveló que no le han pagado su trabajo como actor de doblaje

El conductor reveló estalló contra la empresa que no le ha pagado por doblar una película al español (Foto: Captura de pantalla)

El conductor de espectáculos Pedro Sola reveló que no ha recibido ningún pago luego de haber participado como actor de doblaje de una película para niños.

Durante la última emisión del programa de la televisora del Ajusco, Ventaneando, aseguró que su participación la llevó a cabo desde hace ya varios meses, pero que no ha visto reflejado el pago en sus cuentas bancarias.

“No me han pagado, desde cuándo que la doblé y no me han pagado”, dijo el economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien da vida al personaje de Van Helsing en Hotel Transilvanya: Transformaía, misma que se estrenará el próximo 14 de enero.

De acuerdo con el conductor de Ventaneando, la empresa que se encargó de contratarlo le ha argumentado que la demora de su pago se debe a que la cinta ha cambiado de distribuidores en repetidas ocasiones.

Pedro Sola dijo que la inflación afectará la cifra que le tenían destinada a pagarle (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

“Que la iban a estrenar en octubre pero que la distribuidora, que cambió y que cambió y que cambió”, agregó Sola.

Asimismo, mandó un contundente mensaje a los responsables: “Ya páguenme. De los 50 pesos que me iban a dar, ahora van a ser 25 por la inflación”, remató, mientras que la conductora principal del programa, Patricia Chapoy salió en su defensa: “Ya páguenle a Pedro”.

La declaraciones de Pedrito Sola se dieron luego de que comentaran las duras revelaciones que dio la actriz Violeta Isfel, con quien el conductor de Ventaneando compartió cast en dicho filme.

A través de sus redes sociales, la coprotagonista de Atrévete a Soñar realizó una transmisión en vivo donde confesó que fue diagnosticada con depresión, pues por un tiempo presentó síntomas como sentir cansancio diario, tener constantemente ganas de llorar sin razón alguna y no querer hacer actividades que formaban parte de su rutina cotidiana.

Violeta Isfel reveló que padece depresión (Foto: Instagram/@violetaisfel)

La intérprete de Mavis Drácula explicó que prefirió no hacer público su diagnostico antes, pues en ese momento la sorprendió mucho y fue hasta ahora que tomó la decisión de informarlo en su cuenta de Instagram debido a que su tratamiento le ha permitido retomar, en parte, su vida.

“La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin saber por qué, con una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué carambas me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión”, explicó Violeta al inició de su transmisión.

Isfel mencionó que algo que la impulsó a hablar acerca de su diagnostico fue el como la sociedad se ha desarrollado y adaptado a la nueva normalidad que generó la pandemia sanitaria por COVID-19, ya que, según sus declaraciones, “no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente y es justamente lo que le pasó”.

La actriz recalcó que su transmisión en vivo la realizó para apoyar a las personas que lo necesiten (Foto: Instagram/@violetaisfel)

“No tener ganas de bañarme, no tener ganas de levantarme de la cama, tenía mucho sueño todo el tiempo, tenía una comezón muy particular en todo el cuerpo, unas ganas de llorar inmensas y no sabía por qué, como que no podía ver todas las bendiciones, además de que vinieron muchos cambios en mi vida”, comentó.

La actriz recalcó que su transmisión en vivo la realizó con el fin de que su público buscara ayuda profesional en caso de que presenten los mismos síntomas.

