Época de Oro: cómo era la letra de Jorge Negrete y Pedro Infante

Pedro Infante y Jorge Negrete llenaron a sus seguidores de autógrafos y dedicatorias, muchas de ellas todavía se conservan y han permitido dar un vistazo a cómo era su letra (Fotos: INAH)

Jorge Negrete y Pedro Infante fueron dos de los más importantes artistas de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Ambos fallecieron en su mejor momento, pero dejaron atrás su legado y artículos personales a través de los que actualmente todavía se les puede conocer, como lo es su escritura.

Tanto la familia y fanáticos del Ídolo del Pueblo como del Charro Cantor conservan hasta la fecha cartas y autógrafos que los actores les dieron en algún momento de su vida, ya sea porque tuvieron la oportunidad de conocerlos o porque ellos tuvieron la necesidad de expresarse desde su puño y letra.

Pese a que existen pocos ejemplares de su escritura, a través de redes sociales internautas han compartido algunas de las notas y cartas que alguna vez escribieron los artistas, principalmente dedicadas a sus amores e hijos.

Existen diversos ejemplos de cómo era el autógrafo de Jorge Negrete, pues siempre se detenía a dejarlo por todos los países que visitó en sus giras (Foto: Facebook/La época de oro del cine mexicano)

Jorge Negrete usualmente repartía autógrafos a todas las personas que se lo pedían, por lo que se conoce su firma, la cual era una “J” mayúscula, acompañada de “Negrete”.

En esta imagen está una de las tantas firmas que el intérprete de Ay, Jalisco, no te rajes repartió entre sus fanáticos durante una de sus visitas a Chile, en el se lee: “No digo más al pueblo chileno que ¡hasta luego! J. Negrete”.

Otro de los ejemplos de cómo era su letra que ha circulado por redes sociales lo dejó en un pequeño mensaje que le habría escrito a María Félix. Después de que Negrete se dio cuenta de que habría sido un completo error no darse cuenta de que su felicidad se encontraba con La Doña, le dejó una corta nota de amor y arrepentimiento. Sin embargo, hay quienes han llegado a dudar de su legitimidad, pues la firma del cantante es diferente a la de sus autógrafos.

Jorge Negrete, como Infante, habría utilizado una firma diferente para sus autógrafos y para las cartas personales (Foto: Facebook/Cine de Oro Mexicano)

“Diez años después. Amor de mi alma, siento un rencor enorme hacia mí, por no haber tenido la inteligencia ni la suficiente corazón para encontrarte entonces, pues sé ahora y siempre que no había ni habrá felicidad para mí si me faltas tú. Perdóname si puedes, estos diez años de estupidez, yo no me perdonaré jamás. Te adora siempre. Jorge”, se lee en la hoja.

Por otra parte, la letra de Pedro Infante se puede encontrar en las distintas cartas que siempre se dedicó a redactar para Irma Dorantes, María Luisa León y sus hijos. El Ídolo de Guamúchil se distinguía de sus compañeros por nunca haber tenido una firma concreta para terminar sus cartas, pues a veces podían decir “Pedro” o ”Pedrito”, inclusive, había ocasiones en que no tenían su autógrafo, sino un dibujo.

Un Día del Padre, Lupita Infante compartió esta carta que le envió Pedro Infante cuando ella era una niña y no sabía leer (Foto: Twitter/@XEB1220AM)

Esta primera hoja es una de las cartas que el protagonista de Pepe El Toro le envió a sus hijos Lupita y Pedro Jr., en ella se disculpa con los pequeños por no haberlos visto después de varias semanas, pues estaba en una gira. También les hace saber que, si se les ofrece algo, él intentará conseguirlo y hacérselos llegar. Esta misiva la conserva la misma Lupita Infante.

Pedro usualmente comenzaba sus cartas a Irma Dorantes escribiendo "Ratoncito"(Foto: Instagram/@pedroirma1953)

Esta otra fue dedicada a Irma Dorantes, con quien siempre mantuvo comunicación por cartas sin importar el lugar en el que se encontraba. Aquí Pedro Infante le pide a su esposa que no trabaje, pues él está dispuesto a mantenerla a ella y a su hija sin necesidad de que haya un ingreso más en la familia.

Para sus autógrafos a fans, el sinaloense siempre intentaba ser más cuidadoso con su firma, la cual siempre decía “Pedro Infante” y la realizaba con una caligrafía elegante.

