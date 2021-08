Por qué María Félix no soportaba a Jorge Negrete

El romance entre "La Doña" y el "Charro Cantante" sorprendió a todos por lo repentino que fue (Fotos: Twitter @AntonioJoseRH // AFP)

Jorge Negrete y María Félix son recordados por sus actuaciones en la época del cine de oro, pero también por su unión, la cual se considera la boda del siglo; pero cuando La Doña y El Charro Cantante se conocieron no fue de la mejor manera y esto provocó un odio entre el intérprete y la actriz.

La primera vez que los actores se vieron fue en 1938, cuando Félix todavía no estaba en la industria. El actor se encontraba en la filmación de Caminos de ayer. María fue por curiosidad a ver cómo trabajaban en el cine y luego Negrete le preguntó si quería probar su suerte en el rubro. Félix estaba casada entonces con Enrique Álvarez Alatorre, por lo que cortó de inmediato los intentos de galantería y no se mostró dispuesta a mantener contacto con él.

Jorge Negrete tuvo dos hijas, de las cuales una fue adoptada (Foto: Twitter@AntonioJoseRH)

Después de cuatro años María Félix debutó en el cine y tuvo la oportunidad de tener su primer protagónico en El peñón de las ánimas. Sorpresivamente su compañero fue Jorge Negrete. En lugar de encontrar al actor galante de hace tiempo, vio a un hombre que estaba furioso de que una desconocida le quitara el lugar que le correspondía a Gloria Marín, una actriz con más trayectoria y que acababa de empezar un romance con Negrete.

La filmación fue insoportable. La arrogancia de los dos y su fuerte carácter no ayudaba en nada, por lo que cuando terminaron con su trabajo, casi se prometieron no volver a compartir pantalla juntos. De ser posible, no querían verse las caras.

Así se anunció la primer película de María Félix con Jorge Negrete(Foto: Gentileza El Universal)

De acuerdo al equipo que participó con los protagonistas, fuera de su romance en la película, los actores se odiaron. Se dice que en una ocasión en la que el rodaje se retrasó porque había que arreglarle el peinado a María, Jorge le gritó al director: “Si esta señorita no está lista en cinco minutos, me voy”. La respuesta de ella fue: “No espere los cinco minutos y váyase de una vez”. “Y para tardar más arrojé mi chongo postizo al río”. Al concluir la cinta, María le pidió a Jorge su firma junto a la del resto del equipo en el libreto como recuerdo. Pero Jorge lo arrojó al suelo sin firmarlo.

Años después, en 1952, Félix se encontró con un Jorge Negrete diferente, pues había terminado su relación con Marín, también era líder de un sindicato y de repente le pareció más guapo que antes. El Charro cantor también se vio atraído por la actriz y comenzó a coquetearle a su manera: la llenaba de obsequios y le hacía serenatas.

Su romance comenzó cuando María Félix regresó a México (Foto: Facebook/Fundación María Félix)

Los actores comenzaron un noviazgo intenso, el cual después de unas semanas se convirtió en compromiso. Esto tomó por sorpresa no sólo a medios de comunicación, sino también a los allegados de Jorge. Más allá del odio jurado que le tenía a María, les confundía que el actor se hubiera metido en otra relación cuando tenía poco que terminó con una que duró más de 10 años.

De acuerdo con el actor Arturo Delgadillo, Jorge habría comenzado su romance con La Doña por motivos de despecho. En realidad su relación con Gloria no terminó tan bien como se había dicho a los medios y sabía que la mejor forma de que Marín se sintiera mal fue empezar una relación con la diva de divas.

La comida en la boda fue: chilaquiles, quesadillas, mole y pulque (Foto: MXCity/Guía de la Ciudad de México)

Finalmente la pareja decidió realizar su matrimonio el 18 de octubre de 1952 en Tlalpan. Además de ser un evento de importancia nacional, también fue una boda muy mexicana. Lo malo es que su relación no duró mucho tiempo, pues un año después de que se casaran, Jorge murió el 5 de diciembre de 1953.

