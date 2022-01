Quién fue el amor de María Félix después de Jorge Negrete

Se cumplen 114 años del nacimiento de María Félix y 19 de su fallecimiento (Foto: Captura de pantalla YouTube / "Enamorada")

María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida como María Félix, fue todo un referente para la cultura mexicana. No sólo por su trabajo actoral en el cine, sino también por todas las peculiaridades que le rodeaban.

Y es que la llamada “Doña” se mereció su apodo por la personalidad fuerte que tenía. Además de ello, siempre resaltó por su obvia preferencia por los lujos y la vida sofisticada.

Prueba de ello fue el día que se casó con Alex Berger, un empresario de nacionalidad francesa. Este hombre fue quien curó a María Félix del trago amargo que pasó en 1953 cuando Jorge Negrete murió en Estados Unidos.

En 1956 se casó con Alex Berger, un empresario francés (Foto: Twitter/@marthadebayle)

Sin embargo, debido al repentino deterioro de salud del “Charro cantor”, la fantasía de esta unión de dos grandes actores pronto se esfumaría. Poco se sabe de cómo vivió María Félix luego de la pérdida del hombre que odió con ganas y después quiso.

Pero luego de un tiempo reencontró a un viejo conocido. De acuerdo con la revista Vogue, María Félix y Alex Berger se vieron de nuevo en Francia y poco a poco se acercaron hasta que decidieron casarse en 1956.

La cuestión es que el empresario y la actriz se conocieron incluso mucho antes de que Jorge Negrete cortejara a La Doña. Según se sabe, la primera vez que se vieron fue en la embajada de Francia en México en la década de los 40.

En esa ocasión hubo un evento importante en el que Agustín Lara fue invitado para interpretar algunas de sus piezas. Por supuesto, ya que seguía casado con María Félix, decidió llevarla con él y el encuentro entre su futura ex esposa y Berger, quien también estaba casado con alguien más, ocurrió.

Félix recordaría con Vicente Leñero el día que se casó con Berger. Indignada, le comentó al periodista que hubo quienes la tacharon de interesada: “Cuando me casé con Alex se atrevieron a decir (...) que yo me había casado por su dinero, interés. Me dio mucha rabia”.

Sin embargo, también le explicó a Leñero que estaba segura de que no tomó a este empresario como su esposo por su dinero: “Tengo mi sitio, gano buen dinero, ¿cómo voy a haberme casado por interés? Soy un gran partido para cualquiera. Claro que sí”.

Este empresario fue el último hombre con el que la actriz contrajo nupcias. Se dice que Berger ayudó a María a refinar todavía más su gusto en arte y joyas, mismo que se vio reflejado años después en la casa donde vivía la estrella de cine.

Incluso intentaron tener hijos y María logró embarazarse en una ocasión. Sin embargo, La Doña sufrió un accidente durante la grabación de la cinta Flor de mayo que la llevó a perder al bebé.

María y Alex estuvieron casados 18 años antes de la muerte del empresario en 1974 (Foto: Facebook/María Félix OficiaI)

Vivieron juntos durante 18 años, mismos en los que la intérprete llegó a decir que se tuvieron mucha paciencia. Mientras Berger aceptaba su carácter difícil y su genio, ella aceptaba algunos hábitos de su esposo que le molestaban.

En general pareció ser un matrimonio feliz, pero este terminaría en 1974. Alex Berger fue diagnosticado con cáncer del pulmón y tiempo después moriría por complicaciones generadas por esta enfermedad. Para añadir más dolor a la herida, seis meses después murió la madre de Félix y el golpe de ambas muertes la sumió en una depresión que duró bastante.

