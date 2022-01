Regina Blandón mandó un contundente mensaje a las personas antivacunas: “Ya chole, ¿no?”

La actriz tuvo Covid-19 (Foto: Ig @reginablandon)

Hace unas horas, la actriz mexicana, Regina Blandón, utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a la población antivacunas, a quienes invitó a inocularse con la vacuna contra COVID-19 para poder combatir la emergencia sanitaria que se vive en en el país.

Desde su cuenta de Instagram, la protagonista de La Familia P. Luche apareció con un filtro de la aplicación y contó que una de sus amigas recibió la dosis de refuerzo y, durante su estancia en el centro en donde fue vacunada, fue testigo de los bailes que se emprendieron en algunas alcaldías para mantener a la población entretenida.

Regina Blandón, utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a la población antivacunas FOTO:GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Fue entonces cuando virtió el comentario: “Y ya, la gente que es antivaxer (antivacunas) y que no se quiere vacunar, ya, ya chole, ¿no? O sea, les pega más fuerte el Covid y todo el mundo se está contagiando ahorita, no pueden cruzar fronteras, no pueden entrar a lugares, es un poco egoista, la verdad, porque es la única manera en que vamos a salir de esto. Así que, por favor, no sean así ”, expresó en la noche del sábado.

Asimismo, en un tono un tanto humorístico, la actriz que recientemente se recuperó de un contagio de la misma enfermedad comentó que si la vacuna tiene algo que ocasiona daño a la población, pronto serán las personas “divertidas” quienes mueran y no las que no quisieron vacunarse.

L actriz que recientemente sufrió un contagio comentó que si la vacuna tiene algo que ocasiona daño a la población, pronto serán las personas “divertidas” quienes mueran y no las que no quisieron vacunarse. (Foto: IG @reginablandon)

“Además, pongan ustedes que haya algo malo en la vacuna, y nos morimos todos. Pues ya, nos morimos todes les vacunades y ustedes se van a quedar soles y con gente muy aburrida, antivaxer, la verdad. Entonces muertos estaremos mucho mejor que ustedes que se van a quedar solos con (esa) gente ¡No sean así!”, concluyó.

¿Cómo están los contagios y las vacunas contra COVID-19 en México?

En el último comunicado técnico de la Secretaría de Salud (SSa) con fecha del pasado sábado 8 de enero, se reportaron 4 millones 113 mil 789 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19), además de un saldo total de 300 mil 303 defunciones por la enfermedad.

(Capturas de pantalla: Ssa)

Lo que representa que en las 24 horas antes de la fecha del corte se sumaron 30 mil 671 contagiados, así como 202 muertes. Cabe resaltar que esta cifra de casos positivos a la enfermedad rompió el récord que se alcanzó el pasado 18 de agosto de 2021, cuando se reportaron 28 mil 953.

Asimismo, hasta la fecha del corte, las entidades con mayor número de casos activos, es decir, enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días (del 26 de diciembre de 2021 al 8 de enero de 2022) son: Baja California Sur, Ciudad de México, QuinranaRoo, San Luis Potosí, Zacatecas, Yacatán y Baja California.

(Capturas de pantalla: Ssa)

En cuanto a la disponibilidad hospitalaria, la ocupación media de camas generales en los centros de salud es del 20% y del 13% para camas de terapia intensiva.

Respecto a la jornada de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, la dependencia dio a conocer que hasta el sábado pasado se han aplicado 151 millones 464 mil 652 dosis de las fórmulas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac y CanSino.

(Capturas de pantalla: Ssa)

De ese total, 73 millones 840 mil 012 personas han recibido el esquemas completo (de dos dosis o una, como es el caso de la vacuna Cansino y Janssen). Lo anterior quiere decir que el 88% de la población de a partir de 18 años ha recibido las dos dosis en el país, según la Ssa.

SEGUIR LEYENDO: