Así eran los regalos de colección que José José le daba a su hijo cuando volvía de viaje

José Joel reveló que a su papá le gustaba Star Wars (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

José José marcó a varias generaciones con su música, no obstante, más allá de su faceta pública también una parte muy importante de su vida fue ser padre.

Es por esto que durante este día de Los Reyes Magos, su hijo, José Joel, decidió compartir una de las mayores pasiones que compartía con su papá.

Fue en Ventaneando donde el hijo del Príncipe de la canción mostró una enorme colección de juguetes que tiene y, de los cuales, José José formó parte importante de ella.

“Esta es mi colección, cada rinconcito, cada figurita cuenta una historia maravillosa de como llegó a mí. A mi papá le gustaba mucho Star Wars y antes de eso disfrutamos muchísimo las trilogías originales y los muñequitos. Cada que él estaba de viaje veía la manera de encontrar el muñequito, la navecita”, contó José Joel.

Asimismo, remarcó que su colección está dividida en planetas y películas. Por lo que pueden verse todo tipo de figuras como: La princesa Leia, Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, entre muchos otros.

“Como podrán ver son muchos momentos y muchos recuerdos que tengo aquí para ustedes”, comentó y después mostró una replica miniatura del personaje Darth Maul: “Este muñequito en se lo compré yo a mi papá y estaba cerrado. Todavía estando aquí mi papi, antes de que lo operaran, antes de que pasara todo lo que pasó, me llegó a enseñar que traía el muñequito guardado”.

En este sentido, José Joel contó que esa figura la llevó su papá durante 20 años e incluso, en los momentos más difíciles de su vida como las quimioterapias o las operaciones, él seguía portando el muñeco. Por todo lo anterior señaló que es una colección que lleva en su corazón.

Apenas hace unas semanas, el hijo del intérprete arremetió contra su media hermana Sarita Sosa, por que supuestamente se encuentra vendiendo algunos artículos que fueron propiedad de José José, tales como prendas de ropa y premios.

El primogénito del cantante argumentó que su familiar no podrá efectuar la venta de la casa de su padre debido a que no es la heredera.

“Nos enteramos que esta vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, que esta vendiendo los premios... que se pongan a trabajar, por amor de Dios”, declaró ante las cámaras de Hoy.

José Joel mencionó que tanto él como su hermana y su madre están buscando una solución de la mano de sus abogados, por lo que confían en que determinado momento se aclare todo. Además, indicó que su familia no quiere apresurar las cosas, pero en determinado momento estarán en defendiendo su patrimonio en Estados Unidos.

“Ya tiene un pie en la cárcel porque esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde. Vamos a procurar el poder llegar y el poder ver a quién se le vendió, quién lo tiene, si los podemos recuperar, pues son artículos que deben estar en un museo”, aseguró.

Cabe recordar que José José perdió la vida el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad. Su fallecimiento estuvo envuelto en la polémica debido a los problemas familiares que, desde hace varios años, existen entre José Joel y Marysol Sosa con su hermana menor, pues les habría limitado la comunicación con el “Príncipe de la canción”.

Las cosas empeoraron tras la partida del famoso intérprete mexicano, pues los hermanos rompieron contacto. Entre dimes y diretes, José Joel tuvo un encuentro con los medios donde habló sobre la información que tiene respecto a la venta de algunas prendas de su padre que supuestamente habría vendido Sarita.

