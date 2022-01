El mensaje público de Tristan Thompson para pedirle perdón a Khloé Kardashian por tener un hijo con su amante

Fruto de su última infidelidad, el deportista Tristan Thompson ha tenido un hijo con otra mujer. 'No mereces el dolor y la humillación que te he causado', dijo arrepentido en su mensaje a Khloé Kardashian (Getty Images)

Khloé Kardashian no comenzó bien el año: su pareja y padre de su hija True, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, ha tenido que asumir la paternidad del bebé fruto de su aventura con Maralee Nichols.

La entrenadora personal, de 31 años, dio a luz a un niño el pasado mes de diciembre y demandó a Thompson por la manutención de su hijo. El sitio de noticias TMZ tuvo acceso a información exclusiva y reveló no solo que Nichols estuvo saliendo con Tristan durante cinco meses, sino que el jugador de los Sacramento Kings llegó ofrecerle más de 66.000 dólares para que guardara silencio y se mantuviera alejada de los medios.

Luego de que Maralee Nichols demandara a Tristan Thompson por manutención, el basquetbolista admitió haberle sido infiel a Khloé Kardashian, sin embargo se rehusaba a aceptar ser el padre del bebé.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el deportista tomó la responsabilidad de sus actos y reveló los resultados de la prueba de ADN junto a una disculpa a la mamá de su hija True.

“Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo”, escribió el jugador de la NBA en un texto que compartió en sus redes sociales.

Los mensajes de Tristan Thompson

Al enterarse, Khoé se quedó totalmente devastada, pero prefirió ser prudente y esperar a que Thompson se hiciera las pruebas de ADN.

Luego de aceptar su paternidad, Tristan pidió perdón a Khloé Kardashian asegurando que ella no se merecía todo por lo que él la hizo pasar.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, expresó Thomson en otro mensaje.

“Nunca hubo ninguna duda de que Tristan Thompson era el padre del bebé de Maralee Nichols”, expresó un representante de Nichols por medio de una comunicado enviado a Page Six el martes tras conocerse los mensajes del jugador de Sacramento.

El bebé nació al día siguiente de que se hiciese pública la demanda, y la hermana de Kim Kardashian admitía estar “destrozada” por la noticia, no pudiéndose creer no solo que Tristan la haya engañado otra vez, sino que vaya a ser padre una vez más.

En una extensa declaración, Maralee explicó cómo era la relación con el padre de su hijo. “Tristan y yo nos comunicábamos a diario y hablábamos por teléfono. Nos veíamos varias veces al mes”, aseguró. Su versión era muy diferente a la que había dado Tristan, que decía que se habían visto “esporádicamente” y que nunca habían tenido una cita “en el sentido tradicional”. “No hubo cenas en restaurantes, no íbamos al cine ni viajábamos...”, fueron las declaraciones del deportista según un documento judicial.

Tras confirmarse que es el padre del bebé, es el tercer hijo para Thompson, ya que además de True, tiene a Prince, de cuatro años, fruto de su relación con Jordan Craig.

Khloé Kardashian, de 37 años, había retomado su relación con Tristan Thompson, tras perdonarle infidelidades en al menos otras tres ocasiones (Getty Images)

No es la primera vez que Thompson engaña a la estrella mediática estadounidense. El jugador de la NBA y Khloe han tenido una relación tumultuosa desde que el basquetbolista fuera capturado in fraganti en una noche apasionada con la modelo Lani Blair solo un día antes de que Kardashian diera a luz a su hija en 2018. Intentaron solucionar las cosas, pero finalmente se separaron en 2019 después de que lo atraparan una vez más engañándola con varias mujeres, incluida la mejor amiga de la hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Kardashian primero culpó a Woods, de 23 años, por la relación amorosa con su pareja, pero después volcó su ira contra Thompson. “No se debe culpar a Jordyn por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan”, dijo la cofundadora de la marca de ropa Good American en uno de varios tuits en 2019. En otra publicación, admitió que dijo “dije cosas que no debería haber dicho” mientras el escándalo continuaba y se ponía cada vez peor.

“Esta ha sido una semana terrible y sé que todo el mundo está harto de oír hablar de todo (como yo)”, escribió la hermana de Kim Kardashian en ese momento. “Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debería haber dicho. Honestamente, Tristan me engañó y me humilló, no fue tan sorprendente como la primera vez”, admitió.

La pareja se arregló oficialmente después de estar juntos en cuarentena el año pasado y habían expresado públicamente su deseo de tener otro hijo. Pero este nuevo engaño por parte de Thompson podría poner punto final a una relación que tuvo muchas idas y vueltas.

