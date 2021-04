Tristan Thompson le habría sido infiel a Khloé Kardashian otra vez: una supuesta amante aseguró que tuvieron un encuentro sexual y dio detalles

Khloe Kardashian y Tristan Thompson (The Grosby Group)

La estrella de la NBA Tristan Thompson fue acusado nuevamente de haberle sido infiel a Khloé Kardashian. Una mujer llamada Sydney Chase aseguró haber tenido un encuentro sexual con el basquetbolista a principios de este año.

“Estuvo bien. Hicimos de todo”, afirmó la modelo en el podcast “No Jumper” cuando fue consultada por el rendimiento sexual del jugador de los Boston Celtics, de 30 años.

Chase alegó que el deportista canadiense le mintió sobre su estado sentimental. Afirmó que ella le preguntó sobre su vínculo con la protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians” y le dijo que ya no estaban más juntos. “Me dijo que ya no estaba en una relación y sucedió. Hablamos y salimos varias veces”, recordó sobre ese momento.

Sydney Chase, la mujer que habló de su relación con Tristan Thompson

La modelo, de 23 años, señaló que se encontraron en múltiples ocasiones durante el mes de enero, pero luego descubrió que “él no era soltero”, lo que la llevó a terminar la relación.

De acuerdo a diario The Sun, la joven tiene más de 22.000 seguidores en su página de Instagram y más de 12.000 en TikTok. También tiene una cuenta activa de OnlyFans.

Sydney Chase tiene cuenta de Instagram y en OnlyFans

Khloé no habló directamente sobre el tema pero realizó una publicación críptica sobre “desperdiciar su vida” después de que la acusación tomara estado público.

La empresaria compartió una cita en sus Historias de Instagram. “Ama tu maldita vida. Toma fotos de todo. Dile a la gente que los amas. Toma tu vida y conviértela en la mejor historia del mundo. No la desperdicies”, decía la publicación que publicó en su perfil de Instagram.

La pareja, que comparte una hija de tres años, True, se reconcilió el año pasado.

Tristan Thompson engañó a Khloé Kardashian con la modelo Lani Blair pocos días antes de que la estrella diera a luz a su hija, True, en 2018 (The Grosby Group)

No sería la primera vez que Thompson engaña a la estrella mediática estadounidense. El jugador de la NBA y Khloe han tenido una relación tumultuosa desde que el basquetbolista fuera capturado in fraganti en una noche apasionada con la modelo Lani Blair solo un día antes de que Kardashian diera a luz a su hija en 2018. Intentaron solucionar las cosas, pero finalmente se separaron en 2019 después de que lo atraparan una vez más engañándola con varias mujeres, incluida la mejor amiga de la hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Kardashian primero culpó a Woods, de 23 años, por la relación amorosa con su pareja, pero después volcó su ira contra Thompson. “No se debe culpar a Jordyn por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan“, dijo la cofundadora de la marca de ropa Good American en uno de varios tuits en 2019. En otra publicación, admitió que dijo “dije cosas que no debería haber dicho” mientras el escándalo continuaba y se ponía cada vez peor.

“Esta ha sido una semana terrible y sé que todo el mundo está harto de oír hablar de todo (como yo)”, escribió la hermana de Kim Kardashian en ese momento. “Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debería haber dicho. Honestamente, Tristan me engañó y me humilló, no fue tan sorprendente como la primera vez“, admitió.

La pareja se arregló oficialmente después de estar juntos en cuarentena el año pasado y habían expresado públicamente su deseo de tener otro hijo. Pero este nuevo engaño por parte de Thompson podría poner punto final a una relación que tuvo muchas idas y vueltas.

