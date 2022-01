Estas son las series y películas que se estrenan para el 2022 en Apple tv+

(Foto: Apple TV+)

ENERO 2022

The Tragedy of Macbeth

Apple TV+ el 14 de enero.

Denzel Washington y Frances McDormand protagonizan la atrevida y feroz adaptación de Joel Coen; una historia de asesinato, locura, ambición y astucia colérica. Apple Original Films presenta una producción de A24 e IAC Films, La tragedia de Macbeth, basada en la obra de William Shakespeare, escrita para la pantalla y dirigida por Joel Coen.

La película está protagonizada por Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling y Brendan Gleeson. Los productores son Joel Coen, Frances McDormand y Robert Graf.

SERVANT - TEMPORADA 3

(Foto: Apple TV+)

La tercera temporada de 10 episodios de Servant se estrenará con el primer episodio el viernes 21 de enero de 2022, seguido de un nuevo episodio semanal todos los viernes.

Del productor ejecutivo M. Night Shyamalan, Servant sigue a una pareja de Filadelfia en luto después de que una tragedia indescriptible creara una brecha en su matrimonio y abriera la puerta para que una fuerza misteriosa entre en su hogar.

El elenco de estrellas que regresan para la tercera temporada de Servant incluye a Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint, con la nueva incorporación de Sunita Mani (“Spirited,” “Mr. Robot,” “GLOW”).

SÚPER SORDA

(Foto: Apple TV+)

Una encantadora y conmovedora serie infantil animada de tres partes. Basada en las memorias gráficas del número uno en ventas del New York Times y ganadora del Newbery Honor, todos los episodios de Súper Sorda se estrenarán en Apple TV+ el viernes 7 de enero de 2021.

El primer tráiler de la serie, protagonizado por las voces de la estrella en ascenso Lexi Finigan, Pamela Adlon (Better Things, Bob’s Burgers), Jane Lynch (Glee, Harriet the Spy), Chuck Nice (Star Talk) y Clancy Brown (Billions, Bob Esponja) ya está disponible y presenta una canción original del artista independiente Waxahatchee, titulada “Tomorrow”.

Súper Sorda sigue a la perspicaz joven Cece (con la voz de Lexi Finigan, quien también es sorda) mientras pierde la audición y descubre a su superheroína interior. Ir a la escuela y hacer nuevos amigos puede ser difícil. ¿tener que hacer ambas cosas mientras lleva un voluminoso aparato auditivo en el pecho? ¡Eso requiere súper poderes! Con un poco de ayuda de su alter ego de superheroína, Súper Sorda, Cece aprende a aceptar lo que la hace extraordinaria.

THE AFTER PARTY

(Foto: Apple TV+)

Apple TV+ anunció que la esperada serie de comedia de asesinatos y misterio, The Afterparty, se estrenará el viernes 28 de enero de 2022. De los ganadores del Oscar, el BAFTA y el Globo de Oro, Chris Miller y Phil Lord (Spider-Man: Into Spider-Verse, The Lego Movie, 21 Jump Street), la primera temporada de ocho episodios se lanzará con tres episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal, cada viernes.

The Afterparty cuenta con un elenco estelar que incluye a Tiffany Haddish (Girls Trip, Like a Boss), Sam Richardson (Tomorrow War, Veep), Zoë Chao (Love Life, Downhill), Ben Schwartz (Space Force, House of Lies), Ike Barinholtz (The Mindy Project, Neighbors), Ilana Glazer (Broad City), Jamie Demetriou (Fleabag, Stath Lets Flats) y Dave Franco (The Rental, The Disaster Artist).

Creada y dirigida por Miller, The Afterparty es una serie que desafía el género y se centra en el misterio de un asesinato en una reunión de preparatoria. Cada episodio explora el relato de un personaje diferente de la fatídica noche en cuestión, todo a través de la lente de géneros cinematográficos populares y efectos visuales únicos para que coincida con la perspectiva del narrador.

FEBRERO 2022

SUSPICION

(Foto: Apple TV+)

Viernes 4 de febrero

El conmovedor drama de ocho episodios protagonizado por la nominada al Óscar, la actriz Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction), se estrenará a nivel mundial en Apple TV+ con los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes a partir del 4 de febrero.

Cuando el hijo de una destacada empresaria estadounidense (Thurman) es secuestrado en un hotel de Nueva York, el ojo de la sospecha cae rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos, aparentemente normales, que se encontraban en el hotel la noche en cuestión.

Así, comienza una carrera transatlántica del gato y el ratón para evadir a las fuerzas combinadas de la Agencia Nacional contra el Crimen y el FBI para demostrar su inocencia, pues cada vez queda claro que no se puede confiar en todos. ¿Quién está realmente detrás del misterioso secuestro y quién es el único culpable de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado?

“SEVERANCE”

(Foto: Apple TV+)

Viernes 18 de febrero

En Severance, Mark Scout (Adam Scott) dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento de separación, que divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Este atrevido experimento de “equilibrio entre el trabajo y la vida personal” se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo.

Severance reúne al ganador del premio Emmy y DGA Ben Stiller con la ganadora del premio Oscar y Emmy Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”, “Boyhood”), quien protagoniza junto a Adam Scott (Parks and Recreation, Step Brothers), El ganador del premio Emmy John Turturro (The Plot Against America,The Night Of), Britt Lower (High Maintenance, Casual), Zach Cherry (You, Succession), Dichen Lachman (Jurassic World: Dominion, Altered Carbon), Jen Tullock (Before You Know It, Bless This Mess), Tramell Tillman (Hunters, Dietland), Michael Chernus (Orange is the New Black, Patriot) y el ganador del Oscar, Christopher Walken.

