25 años de “Marimar”: Thalía y Eduardo Capetillo protagonizan reencuentro virtual

Thalía y Eduardo Capetillo protagonizan encuentro virtual por el aniversario de "Marimar" Foto: YouTube/Thalía

La tarde del pasado 27 de diciembre, Thalía sorprendió a sus más de 6 millones y medio de seguidores de YouTube al protagonizar un divertido reencuentro virtual con el histrión, Eduardo Capetillo, con quien protagonizó la exitosa telenovela de Televisa, Marimar en 1994.

Los actores que dieron vida a “Sergio Santibañez” y a ”Marimar”, conversaron de distintas anécdotas de Marimar, así como de sus carreras antes y después de la exitosa telenovela: “Gracias a Dios y al universo que tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto como este… Eso no tiene precio y es increíble que aún después de tantos años y la gente siga dándonos tanto amor”, explicó el también cantante.

Asimismo, Eduardo Capetillo recordó el sentimiento de hablar de la exitosa telenovela y de estar nuevamente en compañía de Thalía: “Cuando me hablaron para hacer una telenovela y que era Marimar me encantó, me gustó que era un chico que practicaba futbol... ya luego vino todo lo demás del caballo, las botas... fue un proyecto maravilloso”, recalcó el esposo de Biby Gaytán.

Reencuentro de Thalía y Eduardo Capetillo Foto: YouTube/Thalia

Entre otras cosas, los actores mencionaron que para ambos fue impresionante el éxito de la telenovela, pues les sorprendió que proyectaran la producción de Televisa en otros países y que “la telenovela llegara a superar en rating al Super Bowl en Estados Unidos”.

“Yo hoy veo en las plataformas de streaming y, cuando una serie tiene éxito dicen que la vieron más de 6 millones de personas, pero a nosotros nos veían de 20 millones de personas para arriba”, señaló primeramente Eduardo Capetillo.

“La telenovela se vio en Indonesia, China, Rusia, Estados Unidos y otros países. Durante ese período hubo una gran cantidad de niñas que las nombraron Marimar [...] Marimar es la telenovela con más repeticiones desde su lanzamiento en 1995 a nivel global, alcanzando altos grados de audiencia y en ocasiones sobrepasando programas de la era moderna de la televisión”, enfatizó Thalía para su canal de YouTube.

Reencuentro de "Pulgoso" con Eduardo Capetillo y Thalia Foto: YouTube/@Thalia

Entre los destacable, Thalía fue cuestionada por Eduardo Capetillo sobre si le gustaría regresar a la televisión y reveló que le en el futuro tiene como meta protagonizar otro exitoso proyecto para la pantalla chica: “Si, si quiero. Claro que me gustaría regresar a la televisión, pero al igual que tú los proyectos que me han llegado, no me convencen. Yo estoy esperando un proyecto así”, señaló la intérprete de Equivocada.

Por otro lado, otro de los invitados especiales por el aniversario de 25 años de Marimar, fue el descendiente de uno de personajes más queridos de la telenovela, el fallecido “Pulgoso”: “Soy Quique Pulgoso III, nieto del gran Pulgoso; de hecho él me heredó esta gran mansión desde la que te estoy saludando. Me la he pasado de pata de perro, con mi abuelo viví grandes aventuras, recorrimos ciudades, playas, lugares asombrosos, alfombras rojas”.

Cabe señalar que tras la aparición del querido perro, Thalía confesó que lloró cuando supo que el perro que actuó a su lado falleció.

Reunión Thalía y Eduardo Capetillo Foto: Instagram

Para finalizar, Thalía y Eduardo Capetillo agradecieron a toda la gente que vio la telenovela ya que sin ellos no hubieran tenido tanto éxito en sus carreras, además, ambos señalaron que protno esperan reunirse de manera presencial para poder celebrar.

“Quiero agradecer a los fanáticos porque gracias a ellos sigue estando en los primeros lugares de audiencia y que los sigan recibiendo con tanto cariño, ese cariño que ustedes nos dan a nosotros al ver nuestro trabajo”, concluyó Thalía.

