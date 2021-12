Cuál era el deseo que Silvia Pinal y Vicente Fernández compartían

Vicente Fernández y Silvia Pinal esperaban cumplir un sueño juntos, pero nunca se logró (Foto: Archivo)

Tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre y la hospitalización de Silvia Pinal por haber contraído COVID-19, resurgió una entrevista en la que La Diva hablaba sobre su amistad con el Charro de Huentitán y confesaba cuál era el gran deseo que los dos tenían para con sus familias.

Entre Silvia Pinal y Vicente Fernández existió una muy fuerte amistad, pues ambos hicieron sus pininos en el entretenimiento mexicano durante su juventud, en la llamada Época de Oro del cine mexicano, por tanto, llegaron a compartir muchos buenos momentos juntos.

Fue en 2014 cuando la matriarca de los Pinal ofreció una entrevista para Ventaneando, en donde habló de dicha relación, poco después de haber acudido a un concierto de Chente como invitada especial, y reunirse con el cantante en camerinos.

“A Vicente yo lo conozco de muchísimos años, porque yo tenía un programa de entrevistas, y en la entrevista que me tocó hacer, fui al rancho de él, que acababa de comprar. Fui a verlo y le hice la entrevista, me hablaba con mucho cariño del rancho, y ahora que veo lo que es el rancho, ya logrado y todo, me encanta”, confesó en aquella ocasión.

Silvia Pinal confesó que era muy cercana a Vicente Fernández y a su familia, así como Chente con los Pinal (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

La protagonista de El Inocente se deshizo en halagos a su amigo. Y es que confesó que en esa entrevista que ella le hizo años atrás tuvieron tan buena química que la comunicación se mantuvo para toda la vida, y durante todo este tiempo ella comprobó el tipo de persona que era el charro:

“Es un hombre tan sencillo, pero tan valioso. Tiene tanto talento, esa voz maravillosa que Dios le dio, que estuvimos en el concierto que cantó tres horas y media y podría seguir cantando”, dijo.

En este mismo encuentro con los medios, la primera actriz confesó que una ocasión Chente le hizo saber que a él le hubiera gustado mucho ser parte de su familia, pero a través de sus hijos. Según relató Silvia, en la reveladora confesión, su amigo le comentó que le gustaría que Alejandro Fernández se casara con Alejandra Guzmán y que ella se convirtiera en su consuegra.

“Hubo una época en que Vicente se me acercó y me dijo: ‘Cómo me gustaría que mi Potrillo conociera a su yegüita’, que era Alejandra, pero mira, no era el momento ni el día, y cada quien ha hecho su vida por su lado. Pero a mí me hubiera encantado”, recordó Pinal.

La actriz hizo énfasis en que, si sus hijos hubieran coincidido como novios, a ella le hubiera gustado mucho, pues se habrían unido las grandes dinastías Fernández y Pinal.

Alejandra recibió dos caballos como regalo por parte de Vicente Fernández hace seis años (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

La relación entre Vicente Fernández con la familia de la protagonista de Viridiana era tan cercana que el cantante llegó a regalarle a la Reina de Corazones dos caballos.

La Diva del cine recordó que Chente le regaló a su hija una yegua embarazada y un caballo pequeño. Alejandra los habría recibido gustosa y les habría hecho un pesebre en su jardín.

Tras el fallecimiento del Charro de Huentitán la misma Guzmán compartió una imagen en su cuenta de Instagram a forma de despedida. Acompañó a la graciosa fotografía de ella abrazando al cantante con el mensaje: “Buen viaje amigo @_vicentefdez ¡Siempre seguirás siendo El Rey!”.

Según informó Sylvia Pasquel la mañana de este 25 de diciembre, su mamá ha tenido un excelente progreso desde su hospitalización al haber contraído covid. Actualmente está bajo observación médica, ya que también presentó una infección en las vías urinarias.

