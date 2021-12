Los escándalos más graves del K-Pop en 2021: desde separación de grupos hasta denuncias por abuso

En el K-Pop hubo revuelvo gracias a las polémicas que mes con mes se dieron a conocer este 2021, las acusaciones fueron desde bullying hasta abuso sexual (Fotos: Instagram @mina_aoa / @seungriseyo / @hyunjinoffcial/ @only_seoyeji / @magiicshoop412 /@kriswu)

A lo largo de este año dentro del mundo del K-Pop muchos idols se vieron involucrados en rumores y controversias que acabaron, o casi lo hicieron, sus carreras artísticas.

Desde denuncias por acoso sexual, abuso psicológico, hasta investigaciones por posesión de drogas, o problemas en la industria que llegaron a la disolución de grupos que estaban en su mejor momento, fueron las polémicas que protagonizaron el 2021 dentro del pop coreano.

Final de grupos

GOT7 fue uno de los primeros grupos que acaparó miradas este año, anunciando que dejarían la empresa con la que debutaron y trabajaron por 7 años (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Una de las primeras noticias que sorprendió a las fans del K-Pop en enero fue el anuncio oficial de que los integrantes de GOT7 decidieron no renovar contrato con la empresa que entrenaron, debutaron y estuvieron por 7 años: JYP. Aunque esto no significó su disolución, sí tuvo un impacto en su agenda como grupo.

Además de esta agrupación, en mayo GFriend hizo el mismo anuncio y se despidió de la empresa Source Music con la promesa de no “disolverse”, pero las integrantes comenzaron actividades individuales.

Racismo contra el K-Pop

BTS evidenció que ha sido blanco de ataques xenofóbicos y racistas alrededor del mundo (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

Tras graves ataques xenofóbicos que marcaron a Estados Unidos en marzo, BTS expuso las ocasiones en que han sufrido de racismo en ese país, lo que creó que sus fans expusieran todas las ocasiones en que, alrededor del mundo, sus ídolos han sufrido de este tipo de agresiones.

Esto permitió que fandoms del K-Pop levantaron la voz y pidieran que se sancionara a todas aquellos comunicadores y medios que invitaran al odio contra los asiáticos, principalmente haciendo uso de la imagen de cantantes de pop coreano, fueran sancionados.

Acusaciones de bullying

Stray Kids, uno de los grupos más jóvenes y exitosos del momento, se enfrentaron a su primer polémica cuando su miembro más popular, Hyunjin, fue acusado de bullying (Foto: Twitter/@3RACHA)

En redes sociales internautas acusaron a algunos idols de haber cometido acoso escolar, tal fue el caso de Mingyu de SEVENTEEN. Pledis, empresa que lo representa, lo cesó de actividades por unos meses y él envío una carta de disculpas.

Lo mismo sucedió con Hyunjin de Stray Kids, quién fue acusado de haber hecho bullying. JYP hizo una investigación sobre el caso y detuvo la agenda del cantante por meses.

Kwon Mina: su intento de suicidio por bullying en AOA y ciberacoso

Kwon Mina, ex miembro de AOA, por varios años ha acusado a Jimin, líder del grupo, de haberla acosado mientras vivían y trabajan juntas, algo que la llevó hasta intentar quitarse la vida en, al menos, dos ocasiones (Foto: Instagram/@aoatara)

Ha pasado más de un año desde que comenzó la controversia que envolvió a AOA cuando Mina, al salir de la agrupación, señaló a la líder, Jimin, por haberla acosado de forma psicológica por años. Este bullying le provocó a la cantante depresión, que desembocó en autolesionarse e intentar quitarse la vida en varias ocasiones.

A finales de julio se reportó que Mina fue hospitalizada tras encontrarla inconsciente en un charco de sangre, causado por un intento de suicidio.

Actualmente, la joven continua en su lucha por justicia; gente cercana a ella aseguró que se encuentra estable e intentando reconstruir su vida.

Actores envueltos en acusaciones y escándalos

Varios actores y actrices se han visto envueltos en diferentes polémicas que los han llevado a abandonar proyectos, tal es el caso de Seo Ye Ji (Foto: Netflix)

Aunque no es parte del pop coreano, los actores y actrices sí tienen un fuerte impacto en el Hallyu, y algunos se vieron envueltos en rumores graves.

Uno de las controversias más populares a inicios de 2021 tuvo como protagonista a Seo Ye Ji, quién triunfó con It’s Okay to Not to Be Okay. Se hizo público que supuestamente habría causado que su novio, el actor Kim Jung Hyun, se comportara de determinada forma a partir de manipulación que habría ejercido por años y que, incluso, lo obligara a terminar el contrato que tenía con la empresa que lo representaba. Esto causó que la sacaran de varios doramas y series.

El actor Kim Jisoo, conocido por su participación en River Where the Moon Rises, fue acusado de presuntamente haber intimidado y acosado en la escuela a sus compañeros, además de acosar sexualmente a una joven. Tras meses de haber intentado limpiar su nombre, se dio a conocer que una de las supuestas víctimas aceptó que habrían sido falsas. Se descartó que hubiera acosado sexualmente a alguien y todavía se está buscando a las otras personas que hicieron las denuncias. Este escándalo le quitó al actor varios proyectos en puerta.

En octubre, Kim Seon Ho, uno de los histriones promesa de Corea del Sur, fue expuesto por su ex novia de supuestamente haberla manipulado con falsas promesas para que abortara, pues su éxito en pantalla estaba comenzando. Pese a que se disculpó públicamente y que se pusieron en duda las declaraciones de su novia, él ha preferido ya no hablar al respecto.

Idols condenados por crímenes graves

Seungri fue condenado a prisión tras varios meses de investigación en su contra. Su caso se volvió uno de los más impactantes del K-Pop hasta la fecha (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

Seungri, uno de los cantantes más famosos de su época por haber sido parte del grupo Big Bang, fue condenado en agosto a tres años tras las rejas por una investigación que comenzó años atrás. Los cargos son nueve, entre ellos está el haber sido mediador de servicios de prostitución.

En junio, Ilhoon, miembro de BTOB fue condenado a dos años de prisión por posesión y consumo de marihuana. Sin embargo, este diciembre su condena cambió, ahora pasará tres años de libertad condicional, tendrá que pagar una multa y tomar un curso sobre concientización del uso de drogas.

Kris Wu, ex miembro de la agrupación de K-Pop EXO, está enfrentando una controversia que, hasta el momento, ha terminado casi por completo con su carrera (Foto: REUTERS/Mark Blinch)

Kris Wu, uno de los máximos exponentes del pop en China y ex integrante de EXO, fue acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de una menor. Fue arrestado en agosto, desde entonces marcas de renombre rompieron su contrato con él y fue baneado de ciertas actividades artísticas en China. Hasta ahora, su situación legal continúa siendo, en parte, incierta.

