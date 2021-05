La banda femenina Gfriend anuncia su disolución tras seis años

EPA/KIM HEE-CHUL/Archivo

Seúl, 20 may (EFE).- El sexteto femenino surcoreano Gfriend se disolverá tras seis años de trayectoria, según dio a conocer hoy su agencia de representación, Source Music.

Aunque Source no empleó el término "disolución" sí explicó en un comunicado que el contrato que liga a la banda con la empresa concluirá el próximo 22 de mayo, que no será renovado y que el grupo formado por Sowon, Yerin, Yuju, Eunha, SinB y Umji emprenderá "caminos por separado".

A su vez, las seis integrantes de la banda publicaron mensajes manuscritos de despedida para sus seguidores en la red social Weverse.

"Gfriend ha llegado oficialmente a su fin, pero eso no significa nuestro fin. No estés tan triste Buddy (palabra en inglés que significa 'compañero' pero que también es el nombre del club oficial de fans)", escribió Sowon, la líder del grupo.

Otras integrantes como SinB o la "maknae" (término en coreano para referirse al miembro más joven de una banda) Eunji aseguraron en sus mensajes que seguirán cantando de manera individual.

El anuncio se produce de manera sorpresiva, pues las seis artistas se habían mantenido muy activas en redes sociales en los últimos meses.

Sin embargo, Gfriend, formado en 2015, atravesaba el final de su contrato, situación que ha llevado a muchas bandas de K-Pop a su disolución una vez que expiran sus primeros acuerdos de exclusividad y que la propia industria ha bautizado como la "maldición de los siete años" (la duración máxima de estos contratos suele ser de siete años).

Tras su primer EP "Season of glass", de 2015, la banda logró numerosos reconocimientos como grupo debutante y se mantuvo siempre en el foco pese a estar con una compañía pequeña (aunque Source acabaría siendo comprada por la agencia que representa a BTS en 2019).

Además de una decena de EPs, la banda lanzó en total tres álbumes de estudio en coreano y uno en japonés, y en sus seis años de trayectoria pasó de un estilo inicial basado en la estética escolar a un enfoque musical más maduro.